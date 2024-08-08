全家「永續快閃店」逛展送匠吐司！7-11「體驗關招牌燈」抽500元

▲全台最大「2024亞太永續博覽會」登場，全家、7-ELEVEN等業者參展，民眾免費逛展還能拿好禮。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

全台最大永續嘉年華「2024亞太永續博覽會」在今（8）日起至8月10日於台北世貿一館盛大開展，全家便利商店打造首間「永續研究室」，首度亮相市面上第一款獲證全穀含量25%以上的「匠吐司」，期間逛展和體驗就可獲得匠吐司、鮮果乾等商品。而7-ELEVEN以「日常碳」為主軸，體驗關招牌燈、AI測驗等活動，就能抽500元商品卡！

▲全家打造「永續研究室」快閃店，限時3天登場。（圖／記者林育綾攝）

★全家「永續研究室」

全家打造永續、綠色飲食，據觀察，每天有高達75%的來客都會購買鮮食商品，2018年起即推動「少添加革命」，在自有鮮食與FamiCollection上，全面導入「Clean Label潔淨標章」，至今架上常態性自有品牌商品中，超過8成以上產品都符合潔淨標準，超過1000項食品原物料也取得潔淨認證。2019年首創的「友善食光惜食」機制，每月還可減少超過503公噸剩食。

▲▼全家打造永續、綠色飲食，有多項標章認證。（圖／記者林育綾攝）

今年更率零售業之先，攜手穀研所、穀物產業發展協會，導入「全穀標章」。還攜手豆之家合作，推出「FMC紫斑蝶土芒果青」，邀民眾友善土地農民，守護生物多樣性。全家也長期認養鮮乳坊桂芳牧場，將公平交易好牛奶，製成各類暢銷商品。

▲「FMC紫斑蝶土芒果青」友善土地，守護生物多樣性。（圖／記者林育綾攝）

全家展位亮點還包括「DEI多元共融商店」，為了照顧移民工的生活需求，全家合作公益組織One-Forty，共創「移民工友善服務計畫」，目前在全台超過4200間店導入「東南亞語系溝通墊板」，Famiport機台也支援6國語系，包括印尼文、泰文、越南文等，方便移工寄包裹、操作各項生活服務。

▲展位亮點還包括「DEI多元共融商店」，全家與公益組織One-Forty合作「移民工友善服務計畫」，照顧移民工的生活需求。（圖／記者林育綾攝）



Let’s Café和私品茶的MENU，也輪播印尼與越南文菜單；同時在貨架上，也針對東南亞進口食品，標示呈現來源國與HALAL清真標示，更有「穆斯林友善商品專架」擴大至159店，穆斯林可食用之南洋酸辣燙「馬尚煮」共645間店舖販售，讓移工避免吃到豬肉製食物。民眾也可在亞太永續博覽會期間，透過「全家永續研究室」攤位展區，更了解移工的處境和多元共融的社會價值。

▲全家便利商店推出穆斯林友善食物，其中穆斯林可食用的南洋酸辣燙「馬尚煮」共645間店舖販售。（圖／全家提供）

展位第3個亮點是「綠色教室」，由RE-THINK台灣重新思考環境教育協會，共同啟動「全民回收新運動-全家一起學回收」環境公益計劃，將巷口全家化為環境教育佈告欄，號召全民一起學習、實踐垃圾資源回收。展覽活動現場上，以民眾常誤解的資源回收觀念，規劃「便利商店回收知識大挑戰」，透過有趣的互動遊戲，幫助民眾更了解正確回收知識。

▲展位第3個亮點是「綠色教室」，規劃「便利商店回收知識大挑戰」教民眾正確學回收。（圖／記者林育綾攝）

「2024亞太永續博覽會」8月8日～8月10日期間，消費者走進「全家永續研究室」逛展和完成展區體驗，就能免費獲得「匠土司」、「FMC少添加果乾」等永續商品。

▲民眾逛展和體驗就可獲得匠吐司、鮮果乾等商品。（圖／記者林育綾攝）

★7-ELEVEN「日常碳」

統一超商同步參展亞太永續博覽會，以「日常碳」為主軸，旗下企業7-ELEVEN、星巴克、黑貓宅急便攜手聯展，打造規模最大永續生活體驗場域。

▲統一超商以「日常碳」為主軸，攜手旗下企業7-ELEVEN、星巴克、黑貓宅急便，參展「參展亞太永續博覽會」。（圖／記者林育綾攝）



7-ELEVEN邀請消費者共同體驗綠色消費，據業者觀察，使用一次性餐具使用量較2021年減少1成，自帶杯使用人次更激增3倍，等於每5人就有1人使用非一次性飲料杯。而「i珍食」相關商品購買人次，也較2021年增加1.5倍。

▲7-ELEVEN邀請消費者共同體驗綠色消費，限時3天OPENPOINT「GOODS永續專區」推出多款永續商品優惠。（圖／記者林育綾攝）

在永續博覽會展出期間，7-11 每天固定時段於展區舞台區，舉辦OPEN!家族互動活動，更首創將「7-ELEVEN門市招牌」移師博覽會現場，讓參觀者體驗替7-ELEVEN關閉招牌燈，只要拍攝動動影片（Boomerang）並 #7ELEVEN日常碳，公開上傳至個人臉書或IG，還能抽500元商品券。

▲首創將「7-ELEVEN門市招牌」移師博覽會現場，讓參觀者體驗替招牌關燈，拍動態影片就抽商品卡。（圖／記者林育綾攝）

同時，7-11還首次引進「AI永續E型人」的互動體驗，讓大家實測自己的永續指數，有QR Code能夠保存測試結果，公開上傳至個人社群平台，並完成Hashtag #7ELEVEN日常碳也能抽商品卡。

8月8日～10日限時3天，也在OPENPOINT APP推出「GOODS永續」專區，上架多款低碳商品，限時3天優惠價輕鬆買。

▲▼7-11首次引進「AI永續E型人」的互動體驗，讓大家實測自己的永續指數。（圖／記者林育綾攝）



星巴克則以「Shared Planet共愛地球」為主題，從COFFEE、PEOPLE、PLANET出發，展現對於人與社區、環境的關懷。展期間民眾持星巴克闖關小卡，完成指定體驗，還能獲得贈品。指定時段更有「星巴克Bearista熊夥伴」在現場亮相，陪消費者實踐永續美好。

▲星巴克則以「Shared Planet共愛地球」為主題參展，闖關還能能小禮物。（圖／記者林育綾攝）

2024亞太永續博覽會

日期：8月8日～8月10日

時間：上午9點～下午5點

地點：台北世貿一館