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超商促銷大噴發！父親節咖啡買10送10、27杯888　終極優惠懶人包

▲▼狂賀「拳擊女王」陳念琴奪銅，超商加碼優惠狂發。（圖／業者提供）

▲爸爸節、七夕、中元節、奧運優惠噴發，超商近來瘋狂加碼優惠。（圖／業者提供）

記者林育綾／台北報導

適逢爸爸節、七夕情人節、中元節及慶賀奧運奪牌，超商優惠大噴發，紛紛祭出咖啡買1送1、飲品多杯下殺5折起等，《ETtoday新聞雲》整理各通路優惠，讓平時喜歡喝咖啡、茶飲的消費者把握機會省一波！

★7-ELEVEN

●8月8日門市掃碼優惠：

CITY PRIMA 大杯精品美式，買2送2。
愛之味麥仔茶590ml 買2送1。
指定熱狗第2件5折。

▼7-11到門市掃條碼即享優惠。（圖／業者提供，點圖可放大）

▲▼狂賀「拳擊女王」陳念琴奪銅，超商加碼優惠狂發。（圖／業者提供）

●門市父親節優惠：

CITY CAFE濃萃美式，同品項買1送1。
CITY CAFE濃萃拿鐵，同品項買1送1。
CITY CAFE大杯卡布奇諾，同品項買1送1。
還送父親節限定Love Dad傳情杯套，寫下想跟爸爸說的話。

▲▼超商父親節優惠。（圖／業者提供）

●門市中元節優惠：

8月9日～8月14日
四季春青茶4杯100元。
厚乳拿鐵2杯100元。
中杯精品美式2杯100元。

▼7-11中元節門市優惠。（圖／業者提供）

▲▼超商優惠。（圖／業者提供）

▲▼超商優惠。（圖／業者提供）

▲▼超商優惠。（圖／業者提供）

●OPENPOINT行動隨時取「Love Dad」優惠：

8月8日
CITY CAFE特大杯美式27杯888元 ，每組現省732元，限量10萬組。
CITY CAFE特大杯拿鐵19杯888元，每組現省442元，限量10萬組。
CITY系列風味指定飲品 (好時經典可可(冰/熱)/冰贅沢八女抹茶/冰焙烤榛果)任18杯888元 ，每組現省462元，限量5萬組。
CITY TEA經典純奶茶 任27杯888元，每組現省462元，限量5萬組。
CITY PEARL黑糖珍珠撞奶/珍珠奶茶 任22杯888元，每組現省432元，限量 5萬組。

●OPENPOINT行動隨時取，七夕520元優惠：

8月9日～8月16日
CITY CAFE厚乳拿鐵，13杯520元，限量10萬組。 
CITY CAFE濃萃拿鐵，13杯520元，限量10萬組。 
CITY系列風味冰飲 (皇家伯爵/太妃焦糖瑪奇朵)，任選12杯520元，限量5萬組。 
CITY PRIMA大杯精品拿鐵/大杯精品美式，任7杯520元，限量5萬組。
CITY TEA冰淇淋紅茶，13杯520元，限量5萬組。
大杯卡布奇諾買2送2，每日限量2萬組，限8月31日前兌換。

●OPENPOINT行動隨時取，中元節優惠：

8月18日～8月27日
CITY CAFE濃萃美式6杯188元。
大杯冰燕麥拿鐵4杯188元。
香鑽水果茶4杯188元。
珍珠奶茶5杯188元。

▲▼全家針對七夕情人節、爸爸節推出新品及組合優惠。（圖／業者提供）

▲全家針對七夕情人節、爸爸節推出多款優惠。（圖／業者提供）

★全家

●門市會員杯杯優惠：

即日起～8月11日
荔枝貴妃紅茶、厚濃靜岡抹茶拿鐵、經典拿鐵，通通第2杯10元。

▼全家會員杯杯優惠。（圖／業者提供）

▲▼超商優惠。（圖／業者提供）

●APP隨買跨店取，父親節888元組合：

8月8日～8月11日
Let’s Café大杯特濃美式，25杯888元。
Let’s Café大杯特濃拿鐵，20杯888元。
私品茶/搖搖茶吧55元系列，25杯888元。
私品茶/搖搖茶吧65元系列，20杯888元。
Fami!ce霜淇淋，28支888元。

▲▼超商優惠。（圖／業者提供）

▲萊爾富狂推奧運優惠。（圖／業者提供）

★萊爾富

●8月8日～8月9日門市優惠

Hi café大杯美式，同品項買1送1。
Hi café大杯拿鐵，同品項買1送1。
濃巧脆脆雪糕/焦糖脆脆雪糕，任選買1送1。

●即日起至8月20日門市優惠

韓國樂天碳酸飲，同價格任選買1送1。
四款限量韓國著名國民袋裝飲料，送韓國直送冰塊杯。

▲▼超商優惠。（圖／業者提供）

▲萊爾富韓國樂天碳酸飲，同價格任選買1送1。（圖／業者提供）

★OKmart

●8月8日父親節門市優惠

大杯莊園級美式/拿鐵，買2送2。
濃厚系莊園級美式/拿鐵，買2送2。

▲▼超商優惠。（圖／業者提供）

▲OKmart咖啡買10送10。（圖／業者提供）

●8月8日父親節「雲端商城OKmall」優惠：

大杯莊園級美式/拿鐵，買10杯送10杯。

●為選手加油，發揮預測金牌超能力，抽GoPro、Switch Lite ►

●金牌知識挑戰王，發掘你的運動魂，測試一下你的知識值有多少►

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