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吃在地、食當季！家樂福微笑小農專區　品質優良好安心

圖、文／家樂福提供

「小農」在台灣已然成為友善環境農耕方式的代名詞。許多青年農友懷抱著理想、燃燒熱情，投入農務、成為農產生力軍，順時栽種、生態友善，用更永續的方式提供品質優良的農產品。家樂福與超過230位小農合作，利用契作的方式保障收購，讓農友能安心的專注於提升作物的品質、嘗試友善環境的耕種，維持並確保供貨量的持續與穩定。家樂福並設置「微笑小農」專區，從產地直採的農產品，能感受到職人對土地與永續的堅持精神，看到農友對農作物種植的用心，更吃到產地優選、新鮮配送的高品質農產品。

▲▼吃在地、食當季，家樂福微笑小農專區，品質優良好安心。（圖／業者提供）

▲▼吃在地、食當季，家樂福微笑小農專區，品質優良好安心。（圖／業者提供）

職人堅持，在地精神，品質與意義兼備

許多小農背後，都有他與農產品之間的真情故事，不論是為了承接家業返家接班、懷抱理想下鄉耕種，或者是為了家鄉返鄉務農，種種想要兼顧友善種植與作物品質的嘗試與堅持，只為作物而燃燒的熱情，都是最有情有義、最認真的在地職人精神。家樂福至今合作的微笑小農超過230位，每一個都有他與農產品之間的真情故事，且栽種的商品都符合環境友善的耕種方式，獲得家樂福嚴選、產銷履歷、家樂福有機BIO品質認證，家樂福也以合理價格契作，讓農友能安心耕種。

▲▼吃在地、食當季，家樂福微笑小農專區，品質優良好安心。（圖／業者提供）

▲▼吃在地、食當季，家樂福微笑小農專區，品質優良好安心。（圖／業者提供）

微笑小農，新鮮配送的友善農產品

除了替顧客把關好品質農產品外，家樂福更致力於產地到餐桌的產地直採，賣場裡設置「微笑小農」專區，讓消費者跟小農之間零距離，彷彿親臨各個小農的農場，消費者可以清楚掌握透明化的生產過程，採購到新鮮直送的農產品；且家樂福與農民簽約契作（保價收購）提供穩定的銷售平台，不僅保障收入，更能專心提升作物的品質，提供品質穩定的商品。購買微笑小農專區商品，是對小農的支持與鼓勵，也是對環境友善盡一份心力，更讓家人吃到新鮮又安心的食物，絕對是三贏的決定。

▲▼吃在地、食當季，家樂福微笑小農專區，品質優良好安心。（圖／業者提供）

▲▼吃在地、食當季，家樂福微笑小農專區，品質優良好安心。（圖／業者提供）

如果你是掌管家中鍋鏟的那一位，不妨走進家樂福微笑小農專區，看看有什麼當季的直送食材，只要善用烹煮工具，就能輕鬆做出微笑小農冬瓜排骨湯、烘烤櫛瓜等不需要高超技巧也能美味又營養的料理，或者選用小農水果，打造老少咸宜的什錦水果切盤；選用安心食材，自煮無負擔，輕鬆搞定全家人的每一餐。

▲▼吃在地、食當季，家樂福微笑小農專區，品質優良好安心。（圖／業者提供）

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