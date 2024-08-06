快設鬧鐘！超商咖啡「買6送6」、英式紅茶「買10送10」限時開搶

▲全家在每月6日推出「好咖日限定」，此波單品美式、拿鐵買6送6。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

又到了咖啡、茶飲省錢囤貨好時機！全家便利商店在今（6）日推出「Let’s Café 好咖日限定」，單品美式、拿鐵「買6送6」，上午10點在APP隨買跨店取準時開搶。另7-11「OPENPOINT行動隨時取」也將在8月7日推出多款茶飲優惠，包括英式紅茶、四季春青茶「買10送10」等，限量3萬組。

★全家

全家APP隨買跨店取「Let’s Café 好咖日限定」8月6日優惠：

●單品美式、拿鐵（中/大杯），同品項買6送6，可兌換至2025年2月28日。

●Let’s Café 罐裝咖啡（香濃咖啡拿鐵），買6送6，可兌換至2024年11月30日。

●極鬆餅，口味任選，不含鬆餅皮，買6送3。限量3000組，可兌換期限至2024年11月30日。

★7-ELEVEN

7-ELEVEN「OPENPOINT行動隨時取」8月7日限定優惠：

▲7-11OPENPOINT行動隨時取」8月7日限定茶飲優惠。（圖／業者提供）

●珍珠椰果四季春，2杯88元（原價120元/組），限量2萬組，可兌換至8月31日。

●CITY PERAL 冰胭脂紅茶珍珠歐蕾，2杯88元（原價150元/組），限量2萬組，可兌換至8月31日。

●一顆檸檬清茶/ 一顆檸檬紅茶，任選4杯160元（原價240元/組)，限量3萬組，可兌換至9月30日。

●青梅冰茶，4杯160元（原價240元/組），限量3萬組，可兌換至9月30日。

●英式紅茶/ 四季春青茶，任選買10送10。（原價700元/組），限量3萬組，可兌換至10月31日。

★家樂福

●家樂福全台量販/超市8月6日～8月7日期間，「INLOVE漂浮冰咖啡」買1送1（65元）。