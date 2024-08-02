全聯麻糬告五人「撩妹」助攻、7-11卡布買2送2！七夕優惠一次看

▲全聯針對七夕情人節，推出麻糬甜點助攻。（圖／業者提供）

記者林育綾／台北報導

農曆七夕情人節即將到來，全聯用諧音哏推出麻糬祭，旗下甜點We Sweet與宜蘭傳藝園區聯名，推出4款新品最低45元就能入手，包裝還有專屬「撩妹文」！而7-11針對食飲、用品、飾品等推出多項送禮提案，包括OPENPOINT行動隨時取「大杯卡布奇諾買2送2」、療癒甜點「第2件6折」、金莎巧克力消費送限定贈品等，陪消費者助攻讓感情加溫。

▲7-11也推出多款飲品、甜點助攻，其中OPENPOINT行動隨時取「大杯卡布奇諾買2送2」。（圖／7-11提供）

★全聯

為迎接每年七夕情人節，全聯取麻糬和「麻吉」的諧音，今年8月2日至8月22日推出「We Sweet麻糬祭」，4款新品包括：抹茶花豆大福、蜜紅豆牛奶糰子、桂花涼果子、櫻餅，售價約45元至75元。

其中「抹茶花豆大福」以日式綠茶的Q軟外皮，融入綿密花豆內餡，售價55元。「蜜紅豆牛奶糰子」以香濃鮮奶糰子，佐以濃香綿稠紅豆泥，售價45元。「桂花涼果子」帶著優雅桂花香氣，冰冰吃情意也綿綿，售價55元。

而日本賞櫻必吃的甜點「櫻餅」，全聯也吃得到，糯米顆粒包裹紅豆餡，甜而不膩，外層覆上鹽漬櫻葉，鹹甜交織，粉嫩色澤也代表戀人間的粉紅戀愛氣息，售價75元。

▲全聯與宜蘭傳藝聯名推出麻糬新品，邀請告五人代言，包裝還有「撩妹文」助攻。（圖／業者提供）

麻糬新品包裝還有專屬的「撩妹文」，像是「我很花心，喜歡你每個樣子」、「最近有點涼，我們來熱戀吧」是吃涼果子的必備情話，「對你的愛慢慢來，或者浪漫的來」搭配愛心形狀的愛情麻糬，「有了幸福，肯定發福」屬於抹茶花豆大福。

▲全聯與宜蘭傳藝聯名推出麻糬新品，邀請告五人代言，包裝還有「撩妹文」助攻。（圖／業者提供）

全聯也特別針對紅酒、氣泡酒，推出指定商品2件優惠價。如果想線上傳情，可用「PXGo!全聯線上購」分批取，8月9日至8月11日期間，購買七夕指定專區商品（巧克力/咖啡麵包/買1送1商品）就贈200福利點，轉贈傳情再加贈50福利點。「全聯小時達」30分鐘送到家還有滿額加碼回饋8月10日～11日六、日兩天，用全支付/PXPay結帳，每滿1000元就贈800限時福利點，全館用品單筆每滿499元，贈500福利點。

★7-ELEVEN

7-ELEVEN針對食飲、用品、飾品等類別，推出豐富送禮提案，包含OPENPOINT行動隨時取「大杯卡布奇諾買2送2」、療癒甜點限時「第2件6折」、金莎巧克力消費送限定贈品，還有全店精品集點換購，替戀情加溫神助攻。

▲7-ELEVEN針對食飲、用品、飾品等類別，推出豐富送禮提案。（圖／業者提供）

甜點品牌LADEARS再推出2款新品「北海道生乳捲」與「紅烏龍達克瓦茲」，價格百元有找，就可品嚐媲美專業甜點店的職人水準。另有2款日本直輸來台的「日本烤布蕾風味舒芙蕾夾心」與「日本烤布蕾風味爆餡泡芙」。

▲7-ELEVEN針對食飲、用品、飾品等類別，推出豐富送禮提案。（圖／業者提供）

7-ELEVEN全店精品活動，攜手BONNY&READ、Deya、幸運草金飾、 FLORA FLOWER等多元生活品牌，推出滿滿的七夕情人節禮品，包含可愛萌系的BT21絨毛娃娃、涼感寢飾、性感可愛的Barbies X BONNY&READ系列芭比LOGO項鍊、刷具組、飾品盒、可愛實用的Deya X Hello Kitty 50週年系列背包，貴氣璀璨的迪士尼純銀飾品等。

▲▼7-11針對七夕情人節，推出精品集點購助攻。（圖／業者提供）