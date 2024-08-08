「把最健康的歲月奉獻國家」　謝長廷談卸任感言：人生翻過新一頁

▲前駐日代表謝長廷。（圖／記者袁茵攝）

記者郭運興／台北報導

總統府發布最新人事令，前駐日代表謝長廷派駐已滿8年，核定免職。而他在7日返台表示，每年看到同仁辦理離開的手續，這次輪到自己，不免若有所失。這八年克服許多困難，解決不少懸案，自己可以說是把最健康的歲月，奉獻給國家，發揮實質外交的功能，內心更是深深感恩，抵達松山機場，他知道自己的人生又翻過新的一頁。

謝長廷表示，7日早上起床，在11點以前打包完畢，偕同太太下樓向同仁握手告別。依規定要在移交清冊簽名、並交還公用手機、保險櫃鑰匙及出入代表處門卡，表示以後再不能隨意進入代表處了。

謝長廷表示，接著要交回居留身分証，表示下次不能以居住者身分再入境，抵台灣時還要交回代表的公務護照，下次出國就要以一般平民護照辦理了，每一年都有看到同仁辦理類似手續，這次輪到自己，不免若有所失。

謝長廷指出，日台交流協會的谷崎理事長、田中部長以及華航、長榮的朋友和代表處老同事都到機場送別，非常感謝和不好意思。自己在飛機上翻看朋友的祝福和同仁製作的惜別卡片，倍感溫馨。

謝長廷回想，八年多前來日本的心情，那時台日曾在海上船艦對峙，異常緊張，如今在台日關係友好穩定的時刻離開，可以說值得感恩。這八年多由於同仁、家人的努力和配合，加上僑界及日本友人的支持，克服許多困難，也解決不少懸案。

謝長廷說，自己在過去八年，連重一點的感冒都沒有得過，可以說是把最健康的一段歲月奉獻給國家，算是非常慶幸，在台灣疫情和其他遭到困難孤立的時刻，有機會爭取到日本各界的及時支援，發揮實質外交的功能，內心更是深深感恩。

最後，謝長廷提到，他7日搭乘的班機，好巧也是由上次自己搭機遭遇到雷擊時的航班，同一空姐和機長服務，抵達松山機場也有一群好友熱情接機，別時容易見時難，大家一定很高興又可以常常在台灣見面，他知道自己的人生又翻過新的一頁。

▼前駐日代表謝長廷7日返台。（圖／翻攝自Facebook／謝長廷）

