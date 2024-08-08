震央就在「他家旁邊」！夢多報平安但憂心：有可能會來更大的

▲夢多表示，震央就在他家旁邊。（圖／記者周宸亘攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

日本宮崎縣當地時間8日下午4時43分（台灣時間8日下午3時43分）發生強烈地震，規模7.1，震央位於宮崎縣東邊海域的日向灘，最大震度6弱。有新幹線因此緊急停駛，宮崎機場、鹿兒島機場緊急封閉跑道，氣象廳針對多個地區發布海嘯注意報。來台發展多年的日籍藝人夢多（大谷主水）就在粉專表示，這一次地震的點就在他家旁邊，家裡被震得有點嚴重，不過沒有人受傷。

夢多在粉專「夢多 mondo 大谷主」發文報平安，先是用日文表示，「ご心配ありがとうございます。今のところ家族は無事です。地震、災害地域の皆様、安全を第一に行動してください（感謝各位的擔心，我的家人現在都很安全，請各位地震災區的朋友，安全第一）」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

接著，他用中文表示，這次地震震央就在他家旁邊，「這一次的地震的點，就是我家旁邊，目前沒有人受傷，家裡裡面有點嚴重。」夢多也說，「只要的是這個兩三天，很有可能會來更大的，我已經（請）我家媽媽，讓他（去）比較高的地方，因為機場已經不能用，希望沒事」，謝謝台灣朋友的關心。

看到貼文後，眾人紛紛留言，「願平安，天佑九州」、「一直餘震，有海嘯。必要時盡早撤離」、「天佑日本，希望不要是南海海槽巨大地震的前兆啊」、「為九州加油！」「一切平安就好了。」