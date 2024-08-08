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日本7.1地震！2機場緊急封閉跑道　航廈內「玻璃碎滿地」畫面曝

▲▼日本7.1地震，宮崎機場慘況曝光。（圖／X／@y0927y_orix）

▲日本7.1地震，宮崎機場慘況曝光，玻璃碎滿地。（圖／X／@y0927y_orix）

記者王佩翊／編譯

日本宮崎縣當地時間8日下午4時43分（台灣時間8日下午3時43分）發生強烈地震，規模7.1，震央位於宮崎縣東邊海域的日向灘，最大震度6弱。地震後也紛紛傳出災情，有新幹線因此緊急停駛，宮崎機場、鹿兒島機場則緊急封閉跑道。

▲▼日本7.1地震，宮崎機場慘況曝光。（圖／X／mshouji）

▲▼宮崎機場餐廳東西全掉落地面。（圖／X／mshouji）

▲▼日本7.1地震，宮崎機場慘況曝光。（圖／X／mshouji）

宮崎機場事務所表示，截至當地時間下午4時55分（台灣時間8日下午3時55分）為止，為進行地震後的檢查作業，宮崎機場已暫時關閉跑道。與此同時，鹿兒島機場事務所也表示，截至當地時間下午4時50分（台灣時間8日下午3時50分）為止，因進行檢查作業，同樣關閉鹿兒島機場的跑道。然而早在發生地震前，鹿兒島機場當天就已經因為雷雨影響多個航班的起降。

▼由於氣象廳發布海嘯注意報，宮崎機場大部分旅客前往2至3樓避難。（圖／X／mshouji）

▲▼日本7.1地震，宮崎機場慘況曝光。（圖／X／mshouji）

宮崎市觀測到最大震度5弱，宮崎機場員工指出，「地震發生當時，持續約30秒的劇烈搖晃，導致桌上的物品掉落在地上。機場大樓內部有接獲通報稱，窗戶的玻璃破裂，目前正在前往現場確認。」此外，大分機場事務所表示，大分機場的跑道仍可正常使用。

地震後，「地震大丈夫」、「震度6弱」、「海嘯警報」、「宮崎地震」等關鍵字也衝上X的熱搜。網友則紛紛上傳受災情況，有剛下飛機抵達宮崎機場的網友表示，一到宮崎就發生地震，並PO出機場內玻璃碎裂的畫面，同時表示，目前大部分旅客都在2樓與3樓避難中。

也有網友在永旺（AEON）購物中心逛街時遇到地震，當場被工作人員要求避難。其他網友也紛紛PO出家中物品掉落的災情。

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