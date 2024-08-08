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日本氣象廳示警「注意巨大地震」　一周內恐再有7級↑餘震

記者楊庭蒝／綜合報導

今日下午，日本宮崎縣南部地區發生規模7.1的強烈地震，震源深度約30公里，震央位於日向灘。此次地震在宮崎縣南部平野地區引發震度6弱的劇烈搖晃，而在宮崎市、串間市、都城市及鹿兒島縣的大崎町，則觀測到震度5強的震動。隨後，日本氣象廳針對這一事件發布了「南海海槽地震臨時情報」，並進一步召開專家會議，評估此次地震是否與南海海槽巨大地震存在關聯。

日本氣象廳表示，地震發生後，宮崎縣、鹿兒島縣及高知縣等地觀測到最高達50公分的海嘯。日本當地時間下午5時許，氣象廳首次發布了「南海海槽地震臨時情報」並表示狀態為「調查中」，隨後在晚間7時許，更新為「注意巨大地震」。這一情報系統自2017年實施以來，尚屬首次發布。

▲日本氣象廳召開記者會說明。（圖／翻攝日本氣象廳直播）

▲日本氣象廳召開記者會說明。（圖／翻攝日本氣象廳直播）

針對南海海槽的潛在威脅，日本氣象廳近年與多名地震專家組成的研究小組進行了詳細分析。專家指出，根據觀測數據，地震發生後的一周內，在鄰近區域發生7.0級以上地震的概率約為1/100，未來發生巨大地震的可能性顯著增加。為此，政府與地方當局已呼籲民眾加強防災準備，檢查家具固定情況，並確保家庭成員安全。

日本南海海槽地震一向被視為潛在的重大威脅，專家預測未來30年內發生規模8至9級大地震的可能性高達70%至80%。若南海海槽發生特大地震，預計將影響從靜岡縣至九州一帶的廣泛地區，並可能引發高達30米的海嘯，對沿海地區構成極大威脅。根據最壞情況估計，此次地震可能導致多達23萬人喪生，超過209萬座建築物被毀。

因此，氣象廳再次強調，隨著地震活動的頻繁，未來幾天內必須保持高度警惕，並根據政府及地方當局的指示，採取必要的防災措施，以應對可能出現的巨大地震風險。

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