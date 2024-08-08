獨／幫友私查「未來女婿媳婦」有無案底　偵查佐罰錢判緩刑

記者黃哲民／台北報導

台北市警局偵查佐謝宇清2021年涉假借辦案名義，擅自用公務系統幫朋友私查「未來女婿、媳婦」有無前科，朋友涉犯另案被約談，存在手機裡的個資翻拍照片暴露謝男犯行，謝男被依《個人資料保護法》起訴、出庭認罪，台北地院今（8日）判他1年4月徒刑、緩刑3年，須支付公庫15萬元，可上訴。

▲台北市警局偵查佐謝宇清（中）涉犯《個資法》，8日隻身到台北地院聆判。（圖／記者黃哲民攝）

謝男隻身低調到庭聆判後，神情黯然離開。法官准他緩刑理由，包括坦承犯行且無前科，也獲得部分遭外洩個資被害人的原諒，同案被起訴的朋友獲判無罪。

▲謝宇清（左）於案發後被約談，訊後交保10萬元 。（資料照／記者劉昌松攝）

本案源於調查局航業調查處基隆調查站去年（2023年）間，偵辦1件走私菸酒案件，從涉案的黃姓男子手機裡，赫然發現存有警用系統的個資翻拍照片，黃男供稱是時任北市松山警分局偵查佐的謝男提供。

航基站報請台北地檢署指揮偵辦這件案外案，搜索約談查出謝男於2021年3月間的晚上，在警局辦公室假借偵辦毒品案名義，擅自使用公務系統，幫黃男查詢特定車籍與車主入出境資料，翻拍螢幕後用通訊軟體傳給黃男。

同年12月間，謝男聽另位朋友轉述，有1位張姓老父擔心兒子、女兒交往的對象不單純，想了解「未來女婿、媳婦」背景有無案底，謝男「友情贊助」用公務系統幫查，把查詢結果LINE給黃男轉交憂心的張父。

謝男到案訊後交保10萬元、被警方調離原職。檢方查出謝男2次私查民眾個資共9筆，無證據顯示他藉此收受酬勞或不法利益，起訴他與黃男涉犯《個資法》公務員假借職務上機會非法利用個人資料罪。

北院今判謝男2罪各1年與1年1月徒刑，合併應執行1年4月徒刑，緩刑3年，須支付公庫15萬元，黃男無罪，可上訴。