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社會 社會焦點 保障人權

車禍男渾身血衝進後座　女駕駛嚇壞棄車狂跑「鬼月不要搞我」

記者鄧木卿／台中報導

台中市1名女子昨（7）日下午開車載著女兒，行經大里區環河路時，見前方25歲黃姓男子渾身是血，趴在地上大喊「救命」，她好意停車想上前關心，不料黃男卻突然衝進車後座，高喊「救我」，母女倆驚嚇得拔掉鑰匙，棄車逃走，黃男繼續在車內失控尖叫，直到警方到場才得知，黃男先前開車發生追撞，下車逃離現場跌倒受傷，才會在車道上尋求協助。

▲▼1名男子跌倒受傷後衝進車子後座，女駕駛帶著女兒驚叫棄車逃離。（圖／民眾提供，下同）

▲▼1名男子跌倒受傷後衝進車子後座，女駕駛帶著女兒驚叫棄車逃離。（圖／民眾提供，下同）

女駕駛昨天下午1點半行駛在大里區環河路，遠遠看到一個年輕人，全身是血，在車道搖搖晃晃，不久，男子趴在馬路中間，嘴巴一直大喊「救命」，女兒覺得可怕，開始緊張尖叫，就在她慌亂中要確認是否有鎖車門時，男子突然起身奔跑，一下子就衝進車內，坐在後座，一邊說明自己身分，一邊要女子趕快開車。

▲▼1名男子跌倒受傷後衝進車子後座，女駕駛帶著女兒驚叫棄車逃離。（圖／民眾提供，下同）

女子嚇得趕快熄火拔鑰匙，大叫他下車，然後叫女兒也趕快下車，母女倆就往慢車道方向跑去，揮手向路過車輛求助報警，滿身是血的男生竟然就待在車裡失控尖叫。

▲▼1名男子跌倒受傷後衝進車子後座，女駕駛帶著女兒驚叫棄車逃離。（圖／民眾提供，下同）

警方到場了解，黃男之前和人發生追撞，一時緊張便下車逃離現場，過程中跌倒受傷，經送醫救治已無大礙，黃男並非通緝犯，也未酒駕，車內也沒有任何違禁物，身上也沒有血跡，應該是女駕駛太過緊張看錯了。

▲▼1名男子跌倒受傷後衝進車子後座，女駕駛帶著女兒驚叫棄車逃離。（圖／民眾提供，下同）

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