鬼月「做10種惡夢」要發財了！　夢到女鬼是大吉

▲鬼月夢到可怕夢境，可能是要發財了的徵兆。（示意圖／免費圖庫pexels）

記者李佳蓉／綜合報導

農曆七月鬼門已開，清水孟國際塔羅小孟老師近日除了PO文示警各種鬼月禁忌、容易卡到陰的生肖與星座，提醒國人要小心謹慎外。他5日話鋒一轉，分享農曆七月「夢到10種夢境」預示著大吉大利、被錢追著跑，你準備要發大財了！

小孟老師分享鬼月「做10種夢」會發財：

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夢境1：夢到鬼魂穿牆

代表你會穿越障礙。

夢境2：夢到往生祖先來找你並發金光

會有中樂透或威力彩的可能。

夢境3：夢到燒紙錢並且燒很旺

你買的股票、基金、房地產會漲到爆。

▼夢境中紙錢燒得旺，股票漲到爆。（示意圖／ETtoday資料照）

夢境4：夢到女鬼索命

此夢是大吉夢，代表外出大吉大利，可投資海外基金、海外股市、外幣、海外房地產等，都會大有展獲。

夢境5：夢到被鬼追

代表會被錢追著跑，創業中人業績翻紅。

夢境6：夢到鐘馗

會有貴人指點讓你發財。

▲夢到七爺、八爺，運勢大不相同。（示意圖／記者李毓康攝）

夢境7：夢到七爺

代表延壽，一見大吉，謝必安（七爺名字），會大發偏財、賭運亨通、逢賭必贏；反之夢到八爺不好，因為祂名字叫「范無救」。

夢境8：夢到棺材

投資卡住都能解套。

夢境9：夢到自己變成鬼

代表業務合作成功，欠款收回。

夢境10：夢到家中有人往生

家人手氣旺，可以藉由家人手氣買大樂透、威力彩。

貼心提醒－民俗說法僅供參考，請勿過度迷信－