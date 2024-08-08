鬼月！　5星座易撞鬼

▲農曆7月禁忌多。（圖／資料照／記者陳涵茵攝）



記者陳俊宏／綜合報導

進入農曆7月，清水孟國際塔羅小孟老師表示，天蠍座、水瓶座、射手座、摩羯座、雙魚座鬼月容易感應到阿飄。

第5名：雙魚座

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雙魚座的第六感很強，感應能力超越一般人，平時喜歡湊熱鬧、趴趴走，農曆7月遇靈異事件的機率頗高。而且雙魚座很敏感，稍有風吹草動，就會開始緊張，容易自己嚇自己。

建議雙魚座在農曆7月時，少做冒險的事情為妙，若遇到不舒心的地方，回家可使用粗鹽洗身體，有淨化效果，同時還能放鬆身心。

第4名：摩羯座

摩羯座天生靈性強，容易接收到好兄弟的頻率，在農曆7月與好兄弟「連線」的機會高。建議半夜沒事別亂跑，出入公共場合時，儘量選擇人多且人氣旺盛的場所，最好不要去人煙稀少的地方。

除了外出要注意，平時多運動調整作息，早睡早起養足精神，身體的磁場會變好，自然就能降低卡到陰的機率。

第3名：射手座

射手座個性愛自由與冒險，喜歡到處旅行或出國遊玩，但他們神經大條，通常不太在乎鬼神禁忌，不懂得如何保護自己。但有時在外不小心卡到陰，幾乎都毫無自覺，等到有感覺時，通常都被卡很久了。

建議外出時，可以準備艾草淨化磁場，若想出國，必須慎選評價好的飯店，別貪小便宜選不知名民宿，才能躲過好兄弟來訪。

第2名：水瓶座

水瓶座天生擁有強烈好奇心，對任何事都感到新奇，因此常做出脫序行為，經常被稱為「怪咖」。但也因愛玩的個性，使他們容易不經意間就得罪鬼神，被好兄弟惡整的機會高。

建議在鬼月時，還是要持有一顆敬畏的心，收斂一下愛玩的個性，才能避免被好兄弟騷擾。

第1名：天蠍座

天蠍座的感應力很強，個性容易神經兮兮，只要有風吹過，就會變得疑神疑鬼。再加上本身磁場容易與好兄弟連結，所以在農曆7月撞鬼、卡到陰的機率最高。

若是不想遇到好兄弟，深夜時最好別在外遊蕩，也不要出入危險的場所，尤其要避免前往溪邊或山林，有空去廟裡走走，求平安。

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