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網熱議鬼月8大禁忌　一事不宜以免引來好兄弟妒忌

大甲鎮瀾宮,宗教信仰,祭祀習俗,媽祖,拜拜,廟宇。（圖／記者李毓康攝）

▲農曆七月俗稱「鬼月」，在傳統習俗上，有許多禁忌要注意。（圖／記者李毓康攝）

記者洪菱鞠／綜合報導

農曆七月鬼門開，傳統習俗中有許多禁忌須遵守，例如不隨便拍人肩膀、晚上不吹口哨，鬼月有不少事需要特別注意，《Social Lab社群實驗室》就透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年內相關話題的網路聲量表現，發現有8大禁忌特別受到網友熱烈討論。

針對「鬼月禁忌」相關話題，分析近一年內網路聲量發現，許多網友認為農曆七月盡可能不要進行「水上活動」，以防被好兄弟抓交替，儘管面對親人、長輩的提醒，有人覺得很受不了「家裡每次都這麼迷信」，但也引來其他人表示不管相信與否，都應該「尊重彼此的信仰」、「尊重神明」，不過有網友指出，其實無論農曆或國曆，外出、戲水本就該落實與遵守安全守則，才能快樂出門、平安回家。

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網友熱議鬼月禁忌（圖／Social Lab社群實驗室提供）

▲鬼月有哪些禁忌，網路上掀起討論。（圖／Social Lab社群實驗室提供）

在鬼月「結婚」也是不少民眾的忌諱。有民俗專家認為結婚可能導致好兄弟觸景傷情、招來忌妒與騷擾，就有準新人上網發文，因為農曆七月到了，家中長輩希望她能把結婚檔期後延，甚至說「年輕人都不迴避禁忌」，讓想結婚宴客的新人十分苦惱。對此，有網友指出雖然鬼月結婚「花費低」，以及能夠「每桌折2至3成」、「菜色自動升」等優點，但也該注意家人、賓客對於傳統習俗是否忌諱，尊重各方信仰想法，才是舉辦完美婚禮的關鍵。

「買房/搬家」同樣是備受網友們熱議的鬼月禁忌之一。許多人認為在搬遷過程中，容易因產生過大的動靜、噪音，而驚動附近的鬼魂，吸引遊魂趁機進入，對此，有風水師指出「鬼月不能搬家是傳統迷思」，能否搬遷的關鍵不單只是「農民上的日子」，時辰、房子屋齡、附近有無墓園或公廟才是重中之重，在買房、搬家之前多加留意，才能避免沖煞。

雖然這些民俗禁忌在現代社會可能被視為迷信，但對於大多數民眾來說，寧可信其有不可信其無，不僅保持敬畏之心尊重傳統文化，鬼月期間也會特別小心謹慎，確保自身平安。

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