鬼月「天赦日」要來了　「五鬼運財」法曝

▲農曆七月禁忌多。（示意圖／資料照）



記者陳俊宏／綜合報導

民俗專家柯柏成表示，8月12日是鬼月的「天赦日」，他並分享「五鬼運財」法，需要準備5枚硬幣。

柯柏成在臉書說，8月12日（農曆七月初九日）──秋季戊申日，是秋季的天赦日，由於曆法的因素和上次7月29日（農曆六月二十四）──夏季甲午日的天赦日間隔這麼近，如果錯過上次的天赦日，這次在鬼月的天赦日就不能錯過。

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柯柏成指出，天赦日是道家在擇日時一個非常重要的日子，它象徵著來自上天的赦免和祝福，尤其是在遇到官非的時候，許多人會選擇在這個日子裡進行祈請，希望大事化小，小事化了。

柯柏成提到，此外，天赦日還可以用於祭祀、嫁娶、造葬、求嗣等活動，可以說是百無禁忌的好日子；儘管天赦日用途廣泛，但還需要搭配合適的時機，及每個節氣的特殊性，才能充分發揮其作用。

柯柏成舉例，就像一件非常漂亮的衣服，也需要合適的人穿著，才能達到最佳效果，所以選擇天赦日時，要充分考慮個人情況和需求，以達到最佳的祈福效果。

▼民眾可試試五鬼運財法。（示意圖／記者周宸亘攝）



柯柏成表示，這次的天赦日特殊在於是鬼月期間，少數可以用來做奇門遁甲裡五鬼運財布陣的時機；跟過去天赦日的煮錢水方式相同，只是這次的硬幣只要5枚，布陣之前可以去過天公爐，水滾時稍微多煮1、2分鐘，讓水蒸氣可以瀰漫出來。

柯柏成說，但這個錢幣要求比較多，要有金色加銀色的硬幣，例如台幣20元的莫那魯道硬幣、新加坡1元的硬幣，都屬於這種「金包銀」或「銀包金」的硬幣，現在市面上流通很少，如果因緣不具足也不用強求。

柯柏成指出，因為難得，所以不是人人都有因緣條件可以布這個陣法，今年流年的廉貞星五黃位在正西方，巨門星二黑在東南方，因此可以將冷卻後的硬幣，放在家裡的正西方暗處，櫃子或抽屜裡都可以，水則從家裡的東南方流出去。

柯柏成提到，如果家裡東南方是陽台有排水地方，或是廚房水槽就符合這個條件，如果家裡東南方沒有條件排水，就沒辦法執行這次的天赦日「五鬼運財」；另外，當天值日沖虎，因此生肖虎的也不能做，因緣未到不需要氣餒，繼續保持樂觀心態行善培福，以後總會有機會。

柯柏成寫道，去年有相同方式做過五鬼運財的朋友，除非家裡環境也允許或已經搬家，大概今年就沒辦法做了，因為去年的五黃和二黑位分別在西北及正東方，所以風水輪流轉，人人有機會。

柯柏成表示，還有另外一個必要條件，俗話說「有錢才能使鬼推磨」，五鬼為了什麼條件要運財到你家？易經.謙卦《彖傳》：「天道虧盈而益謙，地道變盈而流謙；鬼神害盈而福謙，人道惡盈而好謙。」

柯柏成說，鬼神為什麼要「害盈」？害的對象是自滿、驕傲的人，所以平時為人一定要謙虛，才不至於遭其他人的厭惡，平時要懂得利他布施，平常沒有積累福報的，恐怕也很難讓鬼神運財去你家。

柯柏成指出，鬼神是很現實，祂們不是祭拜什麼供品就可以賄賂的了，鬼神必須經由幫助他人來積累功果，而提升自己的位階，什麼樣的人，鬼神幫忙了之後所得功果最大？當然就是願意利他、布施行善的善人。

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