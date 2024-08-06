　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

鬼月「天赦日」要來了　「五鬼運財」法曝

拜拜,行香,廟裡祈福,廟宇。（圖／資料照）

▲農曆七月禁忌多。（示意圖／資料照）

記者陳俊宏／綜合報導

民俗專家柯柏成表示，8月12日是鬼月的「天赦日」，他並分享「五鬼運財」法，需要準備5枚硬幣。

柯柏成在臉書說，8月12日（農曆七月初九日）──秋季戊申日，是秋季的天赦日，由於曆法的因素和上次7月29日（農曆六月二十四）──夏季甲午日的天赦日間隔這麼近，如果錯過上次的天赦日，這次在鬼月的天赦日就不能錯過。

[廣告]請繼續往下閱讀...

柯柏成指出，天赦日是道家在擇日時一個非常重要的日子，它象徵著來自上天的赦免和祝福，尤其是在遇到官非的時候，許多人會選擇在這個日子裡進行祈請，希望大事化小，小事化了。

柯柏成提到，此外，天赦日還可以用於祭祀、嫁娶、造葬、求嗣等活動，可以說是百無禁忌的好日子；儘管天赦日用途廣泛，但還需要搭配合適的時機，及每個節氣的特殊性，才能充分發揮其作用。

柯柏成舉例，就像一件非常漂亮的衣服，也需要合適的人穿著，才能達到最佳效果，所以選擇天赦日時，要充分考慮個人情況和需求，以達到最佳的祈福效果。

▼民眾可試試五鬼運財法。（示意圖／記者周宸亘攝）

▲▼現金，消費，經濟，市場，鈔票，購物，買賣，存款，收入，花費。（圖／記者周宸亘攝）

柯柏成表示，這次的天赦日特殊在於是鬼月期間，少數可以用來做奇門遁甲裡五鬼運財布陣的時機；跟過去天赦日的煮錢水方式相同，只是這次的硬幣只要5枚，布陣之前可以去過天公爐，水滾時稍微多煮1、2分鐘，讓水蒸氣可以瀰漫出來。

柯柏成說，但這個錢幣要求比較多，要有金色加銀色的硬幣，例如台幣20元的莫那魯道硬幣、新加坡1元的硬幣，都屬於這種「金包銀」或「銀包金」的硬幣，現在市面上流通很少，如果因緣不具足也不用強求。

柯柏成指出，因為難得，所以不是人人都有因緣條件可以布這個陣法，今年流年的廉貞星五黃位在正西方，巨門星二黑在東南方，因此可以將冷卻後的硬幣，放在家裡的正西方暗處，櫃子或抽屜裡都可以，水則從家裡的東南方流出去。

柯柏成提到，如果家裡東南方是陽台有排水地方，或是廚房水槽就符合這個條件，如果家裡東南方沒有條件排水，就沒辦法執行這次的天赦日「五鬼運財」；另外，當天值日沖虎，因此生肖虎的也不能做，因緣未到不需要氣餒，繼續保持樂觀心態行善培福，以後總會有機會。

柯柏成寫道，去年有相同方式做過五鬼運財的朋友，除非家裡環境也允許或已經搬家，大概今年就沒辦法做了，因為去年的五黃和二黑位分別在西北及正東方，所以風水輪流轉，人人有機會。

柯柏成表示，還有另外一個必要條件，俗話說「有錢才能使鬼推磨」，五鬼為了什麼條件要運財到你家？易經.謙卦《彖傳》：「天道虧盈而益謙，地道變盈而流謙；鬼神害盈而福謙，人道惡盈而好謙。」

柯柏成說，鬼神為什麼要「害盈」？害的對象是自滿、驕傲的人，所以平時為人一定要謙虛，才不至於遭其他人的厭惡，平時要懂得利他布施，平常沒有積累福報的，恐怕也很難讓鬼神運財去你家。

柯柏成指出，鬼神是很現實，祂們不是祭拜什麼供品就可以賄賂的了，鬼神必須經由幫助他人來積累功果，而提升自己的位階，什麼樣的人，鬼神幫忙了之後所得功果最大？當然就是願意利他、布施行善的善人。

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。

●為選手加油，發揮預測金牌超能力，抽GoPro、Switch Lite ►

ET快訊
快訊／士林社區大樓1女墜樓！　倒臥中庭明顯死亡
23歲重機騎士「觀音山自撞」噴飛！　頭部凹陷亡
鄭中基美女經紀人「道德操守問題」離職！他爆兩人關係
李洋真的來了！體大開課教羽球　網羨慕喊：想重讀大學
快訊／台股暴力反彈大漲近800點！站回20600　台積電飆升
快訊／凌濤爆訪美「購物時間不夠」飆罵外交官！　國民黨急回應
李洋奪金終於刮鬍子了！　燦爛笑容自拍照曝
日股強勁反彈！　大漲逾2500點
中華隊「跨欄界朱茵」爆紅　網封：全台最難追的女孩

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

未來10天「西北雨明顯」　賈新興：8月底至10月中有利颱風生成

水氣多「降雨熱區曝」　鄭明典曬圖喊：不穩定天氣接近

鬼月「天赦日」要來了　「五鬼運財」法曝

不穩定天氣接近！　鄭明典PO圖：少見

中華隊「跨欄界朱茵」爆紅　網封：全台最難追的女孩

鬼月「做10種惡夢」要發財了！　夢到女鬼是大吉

可能有颱風！　預估路徑曝

奧運凝聚台灣人的心！　「全家聚在客廳最長時間」

李洋真的來了！體大開課教羽球　網友羨慕喊：想重讀大學

台中慢車道飆84公里！　「國家級追焦」苦主噴1.2萬扣牌6個月

奪金失敗「3局都在笑」　王昶：保持良好的心態

男見「謎樣黑影」闖入愛車　驚恐後退...下秒野生熊探頭

奧運奪金！李洋圓滿二連霸　謝王齊麟：大寶貝我下課了

台灣黃金男雙麟洋配二連霸　金門鄉親揮國旗嗨喊金牌

中國敗給麟洋首發聲 王昶3局都在笑原因｜20240805 ET午間新聞

女兒被食物噎住大哭！機警媽「哈姆立克法」搶救

麟洋配奧運摘金締2連霸　高喊「就是大賽的兒子」

前車都煞了...三寶還沒減速　右切撞開2車一路衝網看傻

李洋衛冕金牌「吻別羽球場」　感謝球迷：最後一舞送你們

#麟洋配 奪金視訊北車球迷！ #王齊麟 爸爸現身喊：非常光榮

未來10天「西北雨明顯」　賈新興：8月底至10月中有利颱風生成

水氣多「降雨熱區曝」　鄭明典曬圖喊：不穩定天氣接近

鬼月「天赦日」要來了　「五鬼運財」法曝

不穩定天氣接近！　鄭明典PO圖：少見

中華隊「跨欄界朱茵」爆紅　網封：全台最難追的女孩

鬼月「做10種惡夢」要發財了！　夢到女鬼是大吉

可能有颱風！　預估路徑曝

奧運凝聚台灣人的心！　「全家聚在客廳最長時間」

李洋真的來了！體大開課教羽球　網友羨慕喊：想重讀大學

台中慢車道飆84公里！　「國家級追焦」苦主噴1.2萬扣牌6個月

未來10天「西北雨明顯」　賈新興：8月底至10月中有利颱風生成

台股暴跌暴漲！投資專家：選對槓反ETF避險「大盤下跌照賺」

快訊／士林社區大樓傳墜樓案！　1女倒臥中庭花圃明顯死亡

23歲重機騎士「觀音山自撞山壁」！人車噴飛頭部凹陷　搶救無效亡

安洗瑩奪金後開砲了！抨擊韓國羽協傷病管理：很難繼續待在國家隊

運價跌太快大船公司美國線本月中喊漲一千美元　但阻力不小

113.8萬！台灣「國產Nissan X-Trail特仕車」開賣　降價2.1萬升級配備

楊勇緯今返台「我很幸福」　親曝下一步將擔任教練

水氣多「降雨熱區曝」　鄭明典曬圖喊：不穩定天氣接近

值班人員沒看到！林口P07污水揚水站污水溢流　重罰廠商10萬

哈士奇衝向比7雙指下巴放錯洞 秒變換位置笑噴網：害我看87次

生活熱門新聞

全網罵爆！史書華終於道歉了　「向林郁婷致上最高歉意」

可能有颱風！　預估路徑曝

台灣贏了！中國媽媽嗆搞什麼　她回嘴1句「當場惦惦」

8月底掰了！LINE「實用1功能」照片影片將消失

陳詩媛介紹王齊麟新搭檔　被貼臉放閃

台中慢車道飆84公里！　苦主噴1.2萬扣牌6個月

超準冰淇淋心測　看出你在異性眼中的第一印象

今明雨最多！　下最大地區曝

跨欄美少女張博雅　網讚神似港星朱茵

斗內高承睿！體育贊助媒合庫一度癱瘓

父親節超商賣蘭花！內行揭花語：像爸爸

快訊／國家警報大響！大雷雨轟3地　暴雨警戒區曝

低壓帶活躍「發現4熱帶擾動」　專家曝成颱率、對台影響

一堆竹科人下班還運動！過來人曝原因

更多熱門

相關新聞

鬼月「做10種惡夢」要發財了！　夢到女鬼是大吉

鬼月「做10種惡夢」要發財了！　夢到女鬼是大吉

農曆七月鬼門已開，清水孟國際塔羅小孟老師近日除了PO文示警各種鬼月禁忌、容易卡到陰的生肖與星座，提醒國人要小心謹慎外。他5日話鋒一轉，分享農曆七月「夢到10種夢境」預示著大吉大利、被錢追著跑，你準備要發大財了！

何超儀愛犬突離奇死亡

何超儀愛犬突離奇死亡

胡文英鬼月辣曬「臉畫符咒」床照！　羞喊：改天上山穿這樣

胡文英鬼月辣曬「臉畫符咒」床照！　羞喊：改天上山穿這樣

電影《鬼才之道》包場「給好兄弟看」

電影《鬼才之道》包場「給好兄弟看」

今年鬼月「最衰4星座」！命理師示警

今年鬼月「最衰4星座」！命理師示警

關鍵字：

鬼月天赦日五鬼運財

讀者迴響

熱門新聞

銀行女員工請假竟是去巴黎參加奧運會　主管以為她開玩笑

睡夢中遭「紅衣女掐脖」　租客退租見7字嚇壞

教練：隊內訓練唯一做得完的是王齊麟

14歲弟初夜「約砲小姐姐」滴綠膿汁　媽陪就醫：是鄰居

陳詩媛隔空喊「可惡！我男友怎還不回來」

林郁婷昔「穿浴衣畫淡妝」青澀模樣

跟中國隊並列銅牌！張博恆被台網讚可愛

IBA未公開林郁婷檢測結果：台灣拳協要求的

李洋3年前就認了想結婚「無時無刻都在求婚」

台積電、鴻海股價暴跌　外媒：股神巴菲特是元兇

高雄大樓深夜火警！電動車電池起火燃燒

全網罵爆！史書華終於道歉了　「向林郁婷致上最高歉意」

國民黨桃園市議員耍官威！　「訪美沒購物」飆罵外交官

151林彥君年收千萬涉逃稅　夫妻醜聞連爆回應了

美股狂洩1033點　台積電ADR跌1.27％

更多

最夯影音

更多

奪金失敗「3局都在笑」　王昶：保持良好的心態

男見「謎樣黑影」闖入愛車　驚恐後退...下秒野生熊探頭

奧運奪金！李洋圓滿二連霸　謝王齊麟：大寶貝我下課了

台灣黃金男雙麟洋配二連霸　金門鄉親揮國旗嗨喊金牌

中國敗給麟洋首發聲 王昶3局都在笑原因｜20240805 ET午間新聞

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

早餐這樣吃遠離肥胖

早餐這樣吃遠離肥胖

「文里補習班」開課！「蔬菜米紙蛋餅」讓家中兒童營養從早餐開始，輕鬆方便無負擔！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面