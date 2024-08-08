風城藝術節第5場優人神鼓 《乘光而行》8／10登場

▲活動宣傳EDM。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

「2024風城藝術節」第5場表演將於8月10日本周六晚間在慈雲夜市盛大登場！邀請享譽國內外的優人神鼓團隊展演《乘光而行》，透過力量與速度、動靜之間的覺知轉換，期盼在剛中有柔、柔中帶剛的表演，引領民眾於暗夜裡追尋心中那道正向的光。新竹市代理市長邱臣遠邀請市民朋友一同觀賞精采演出，共度豐富視覺及聽覺的藝文夜晚。

邱臣遠表示，1988年創團的優人神鼓，堅持「道─追尋生命根本的意義」與「藝─生活美學的實踐」的表演藝術精神，各個重要國際藝術節與一流劇場邀演不斷，向世界展現台灣優質的美學與文化。《乘光而行》將優人擅長的擊鼓用突破傳統的形式，擊出更沉穩、更內斂的撼動，邀請市民朋友屆時到現場一起體驗戶外表演獨有的力量與震撼。

社會處長黃佳婷表示，風城藝術節打造盛大的親子藝文活動，為竹市在暑假推出的獨特藝文品牌，讓孩子與家長共同走出戶外，創造結伴看表演的快樂回憶，享受歡樂的週末親子時光。

社會處說明，2024風城藝術節系列活動好戲連台，還有8月10日及8月17日2個表演場次，皆免費自由入場。現場還有集章兌換美食的活動，累積系列活動任2場次戳章，即可於現場兌換1張獨家限量美食兌換券，相關演出資訊詳情請上新竹市文化局官方網站( https://pse.is/6al8vl )查詢，或臉書搜尋新竹市文化局或新竹市政府、撥打03-5337980。

風城藝術節場次表（免費入場）：

8月10日（六）19：00 優人神鼓《乘光而行》｜慈雲夜市。

8月17日（六）19：00 明華園戲劇總團《曹國舅上蓬萊》｜指澤宮。