竹市「國國市集」5月18日登場　邀民眾品味新住民好手藝

▲今年市集預計邀集17位來自世界各國的新住民頭家。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市專屬新住民朋友的年度盛宴「國國市集」，將於5月18日12時至17時在大遠百旁西門通徒步區開張營業。新竹市政府社會處表示，今年市集預計邀集17位來自世界各國的新住民頭家，準備好端出拿手絕活，呈現最具特色的私房餐點及原創商品，歡迎大家一起來逛市集、看表演，享受最Chill的午後時光。

新竹市長高虹安表示，竹市是個多元文化交融的城市，打造「幸福友善」市政更是市府的十大施政策略，「國國市集」自開辦以來提供新住民頭家們展現自我的舞台，已逐漸做出口碑，也成為市民眾所期待的盛宴。今年同樣為市民朋友準備各國私房美食及新住民表演，邀請市民朋友把握機會，5月18日前來西門通徒步區，體驗與認識多元文化，度過充實又美好的周末。

社會處長黃佳婷表示，5月18日國國市集活動，預計有17位來自世界各國的新住民頭家，包含竹市超熱門的新住民美食「艷麗Pondoksunny」、「麻辣女王醬」，還有「Cá Cá越南法國麵包專賣店」，以及秉持天然健康好味道的「牛牛越式手作優格」、「幸福ing」獨家推薦的海之恩寵-石花凍飲品。此外，異國特色小吃更是豐富，包含來自馬來西亞的國民早餐咖椰吐司、最具緬甸家鄉風味的泡魯達，以及頭家們純手工製作獨一無二的手作飾品、手工肥皂和擴香小物等等，各具特色、目不暇給的國際饗宴，絕對不能錯過。

社會處表示，國國市集活動將從5月18日12時持續至17時，除了異國美食、創作小物與表演外，這次特別邀請2位專業級別的按摩頭家，將各自在自己的攤位施展魔法，為大家帶來最全面的身心舒緩體驗！另外，活動當日填寫問卷可獲好禮，並有消費集點送禮的好康放送，歡迎有興趣的民眾把握機會前往參加。