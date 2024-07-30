竹市啟動高溫關懷機制　關懷街友發放避暑物資

▲邱臣遠代理市長關懷街友送上避暑物資。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者 蔡文綺／新竹報導

近期台灣各地氣溫飆升，新竹市連續多日最高氣溫超過35度，新竹市政府啟動高溫關懷機制，加強關懷訪視街友，並提供街友所需民生物資與住宿空間，以協助街友度過炎熱酷暑。新竹市代理市長邱臣遠昨(29)日偕同社會處長黃佳婷、工務處長陳明錚、衛生局長陳厚全、環保局長江盛任、城銷處副處長呂清松前往關懷街友並發放冷飲及降溫用品（涼感巾），同時提醒高溫期間隨時補充水分，減少暴露在炎熱環境，以及可前往街友休憩處所（新竹市東區武昌街42號）避暑，預防熱傷害。

邱臣遠表示，街友因家庭、疾病及人生際遇等多重因素流落街頭，近期高溫與極端高溫情況頻繁，長時間暴露在高溫環境下，更容易流失水分和電解質。市府啟動街友高溫關懷機制，針對在地下道，公園，護城河周圍聚集的街友提供冷飲及降溫用品（短袖衣物和毛巾等物品），共計249人次，並於關懷訪視時，進行夏日衛教宣導，呼籲街友們減少暴露在炎熱環境，及隨時補充水分，遠離熱傷害。

市府表示，社會處結合新竹市竹安公益慈善服務協會提供日間休憩空間讓街友暫時避暑，同時媒合台灣集中保管結算所股份有限公司資源，重新裝修街友夜間住宿空間，並裝置冷氣，讓街友可以度過炎熱夏季，盼藉由更友善的住宿環境，提供誘因讓街友改變居住環境。

社會處長黃佳婷表示，市府相關單位會不定期於地下道、東門城與護城河等街友聚集處聯合巡訪，針對街友需求提供福利諮詢、協助就醫、媒合就業、庇護安置等，今年迄今已服務1,564人次。未來將增加關懷訪視頻率，並強化公私協力模式，推動外展服務，協助有意願工作的街友經濟自立、重返社會。

社會處指出，針對火車站地下道環境，市府工務處每周2次清潔，街友常聚集的火車站地下道及下沉式廣場，警政、工務、城銷及社政等市府相關單位每月進行聯合巡查，跨局處訪視街友，同時勸導街友整理自身物品，並請環保局加強整體環境清潔，同時兼顧街友關懷與市容整潔。

社會處表示，街友因為身心狀況，或經濟陷困、家庭變故甚至職場打擊，需要社會大眾的關懷與包容。市民若發現年老或體弱街友，有緊急安置或物資上需求，可撥打1999專線或通報社會處03-5352657。