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當林郁婷後盾力挺奪金　行政院：證據都已蒐集好「法律面賽後再進行」

▲▼中華隊「台灣拳后」林郁婷在4強賽碰上身形更為魁梧的土耳其選手卡拉曼，最終以5比0完封對手，獎牌確定入袋，並預定在金牌戰決賽與20歲波蘭女選手對決。（圖／達志影像／美聯社）

▲中華隊「台灣拳后」林郁婷在4強賽碰上身形更為魁梧的土耳其選手卡拉曼，最終以5比0完封對手，獎牌確定入袋，並預定在金牌戰決賽與20歲波蘭女選手對決。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳家祥／台北報導

台灣拳擊好手林郁婷在巴黎奧運女子57公斤級4強賽中，以5比0完勝土耳其選手卡拉曼（Esra Yildiz Kahraman），賽後對方卻比出「雙X」手勢，讓性別爭議再起波瀾。對此，行政院發言人陳世凱說，卓院長已經要求體育署，在維護選手的參賽權益下，務必要提供選手各方面資源，同時也會對於混淆視聽的言論做出最強力的譴責跟抗議。

行政院發言人陳世凱強調，林郁婷的參賽資格已經獲得國際奧會的公開確認，對於外界一再干擾賽事進行，甚至進行人身攻擊，總統跟院長都有指示，除了體育署外，整個中華民國政府都一定要作為選手最強力的後盾。

陳世凱說，院長也已經要求體育署，在維護選手的參賽權益下，務必要提供選手各方面資源，同時也會對於混淆視聽的言論做出強力的譴責跟抗議。

法律層面部分，陳世凱說，現階段最重要是關注林郁婷的比賽過程該提供什麼資源，讓她在最好的狀態下出賽，法律部分也有可能會等到比賽之後再進行，所有相關證據跟資訊都請相關律師蒐集好，請大家放心，「現在最重要是關注林郁婷比賽，盡量協助、支持林郁婷」。

體育署表示，目前署長等人都在巴黎奧運前線，目前已經跟中華奧會聯繫，也委託律師要採取必要行動，但目前尚未獲知相關研議的結果，後續若有進一步結果會再對外說明。

▲▼發言人陳世凱出席「行政院會後記者會」。（圖／記者陳家祥攝）

▲發言人陳世凱出席「行政院會後記者會」。（圖／記者陳家祥攝）

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