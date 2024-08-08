奧運網路「負面聲量」排行榜出爐　林郁婷居冠、翁曉玲「中國人」第三

▲「台灣拳后」林郁婷（左）不畏性別風波，仍奮力挺進奧運金牌戰。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者歐承翰／台北報導

巴黎奧運賽程正如火如荼進行，網路上除了討論奪牌選手的好表現外，也有不少插曲引發熱議，TPOC台灣議題研究中心7日公布奧運負面聲量排行，「林郁婷捲性別風波」以2.3則居冠，遠超第二名「網球女雙組合詹家姐妹的爭議事件」及第三名「國民黨立委翁曉玲稱羽球男雙組合麟洋配為中國人驕傲」。

TPOC台灣議題研究中心以QuickseeK快析輿情資料庫蒐集巴黎奧運期間的網路聲量，並彙整高負面聲量的「高民怨事件」。其中，台灣拳擊女將林郁婷遭國際拳擊總會（IBA）指稱不符合女子拳擊參賽資格，引發台灣民眾憤怒，相關負面聲量超過2.3萬則，居負面聲量之冠，事發後體育署提出嚴正抗議，中華奧會也由律師發警告信函給國際拳總，宣稱必要時將提告。

至於代表中華隊出戰網球女雙的「詹家姊妹」詹詠然與詹皓晴，首戰直落二落敗，被大批網友酸爆，負面聲量超過1.2萬則排名第二。

▲巴黎奧運網球女雙組合「詹家姐妹」詹詠然、詹皓晴表現不如預期，也遭到網友批判。（圖／記者簡名杉攝）

除了攸關選手的重大事件外，TPOC指出，翁曉玲在微信帳號稱麟洋配是「中國人的驕傲」，引發輿輪撻伐，大量網友回嗆「舔共」、「中國人回中國去」、「誰跟你是中國人，我是台灣人」等罵聲，負面留言灌爆翁曉玲的臉書，讓翁曉玲短時間累積9.7千則負聲量，位居負面聲量排行榜第三名。

TPOC提到，「奧運轉播」也引發不少民怨，有不少網友抱怨「看不到奧運比賽」，大部分賽事轉播權集中於特定付費平台，導致一般民眾無法觀看奧運賽事，不少政治人物都有批評，教育部提供轉播補助包含奧運共8000萬元，但公視與華視轉播賽事有限，賽事有一搭沒一搭，讓愛好體育的觀眾們無法盡情參與。

TPOC進一步指出，值得關注的是，奧運轉播爭議中，由於中華電信的Hami Video在比賽期間頻頻當機，導致許多觀眾不滿，奧運期間就有兩次負面聲量高峰，尤其4日「麟洋配」金牌戰時，Hami Video在關鍵時刻出包，讓有付費的觀眾都無法收看，當日負面聲量就達到465則。