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美國外交、軍事雙管齊下　伊朗「重新思考」是否該攻擊以色列

▲▼哈瑪斯領導人哈尼亞在伊朗德黑蘭慘遭暗殺，以色列擔憂伊朗恐與真主黨等組織進行報復。（圖／路透）

▲哈瑪斯領導人哈尼亞在伊朗德黑蘭慘遭暗殺，以色列擔憂伊朗恐與真主黨等組織進行報復。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

巴勒斯坦激進武裝組織哈瑪斯領導人哈尼亞，於當地時間7月31日凌晨在伊朗首都德黑蘭的旅館，遭到疑似猶太復國主義組織派人暗殺身亡。事後，伊朗與哈瑪斯等附隨組織視以色列為幕後黑手，揚言報復。除了軍事方面的威懾，美國拜登政府透過外交管道，呼籲伊朗應重新審慎思考該事件，克制對於以色列的攻擊。

根據《以色列時報》，自從哈尼亞慘遭暗殺身亡後，美國國防部長奧斯汀便下令讓林肯號航空母艦戰鬥群前往中東，並向中東派遣戰鬥機中隊，加強對於伊朗與其附隨組織的軍事威懾，此後拜登政府在數天內展開外交工作，說服伊朗克制對於以色列的軍事襲擊。

美國白宮某關係人士向《華盛頓郵報》透露，儘管目前依舊無法排除伊朗發動攻擊的危險性，然而拜登政府在中東展開的外交工作，如今正開始逐漸發揮功效，因為伊朗當局可能針對哈尼亞的死因重新考慮其立場。

該名白宮關係人士透露，伊朗當局私下所得出的結論是，哈尼亞並非被精準導彈所殺死，而是被一顆炸彈所炸死的，該顆炸彈在早前被偷偷送往哈尼亞所入住的飯店房間並引爆。

該名白宮關係人士分析，一旦伊朗當局得出這項結論，則有可能會放棄攻擊以色列的計畫，且其實伊朗本身過去也曾在境外的第三國發動類似的攻擊。

《華盛頓郵報》也指出，美國不僅向中東派出林肯號航空母艦戰鬥群、戰鬥機中隊，更由白宮透過瑞士駐伊朗德黑蘭大使館、伊朗駐聯合國代表團，勸阻伊朗當局克制對於以色列的報復攻擊計畫。

一名美國高級官員表示，「伊朗清楚體認到，美國堅定不移地捍衛美國利益、美國夥伴、美國人民，我們（美國）已將大量軍事資產轉移到中東地區，以強調上述原則。」

不過，美媒CNN也警告，即便最終伊朗決定放棄報復攻擊以色列，但是真主黨依舊有可能逕自對以色列發動攻擊。美國政府多名關係人士透露，真主黨在策畫攻擊以色列計畫的速度，比起伊朗還要更快，因此最快有可能在幾天內向以色列發動攻擊。

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