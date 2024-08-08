若川普敗給賀錦麗　拜登示警：沒信心權力能和平交接

▲美國總統拜登暗示，川普若敗選，可能會有騷亂。（圖／達志影像／美聯社）



記者張靖榕／綜合外電報導

美國總統大選將於11月5日登場，共和黨總統候選人川普與民主黨總統候選人賀錦麗民調呈現拉鋸。現任總統拜登7日表示，若賀錦麗勝選、川普敗選，他「不太有信心到時能和平移交權力（給賀錦麗）」。川普至今堅持2020年敗選是因為民主黨竊取他的勝利，拜登示警這次的結果可能也相同，「（對川普來說）他唯一會輸的可能，就是勝選結果被偷走。」

CNN報導，拜登對和平移交權力給賀錦麗感到憂心，「如果川普輸了，我完全沒有信心。他說到做到，我們沒有把他當一回事，但對於如果輸的話將會有一場血流成河這件事，他是認真的。」

川普在今年稍早警告，如果他輸掉2024年的總統大選，對美國汽車產業和全國都將是一場大屠殺。當時拜登與他的競選團隊很快就回應，稱川普就是在搧動政治暴力。

拜登過去不斷警告，就算川普敗選也不太可能認輸，他把「保護民主」當成2024的競選核心。拜登7月宣布推出2024競選連任時，在白宮橢圓辦公室也把自己公開、果斷退選，作為川普打死不承認自己敗選作為強烈對比。

「我不是那個說從當選第一天起就要當個獨裁者的人，也不是那個拒絕接受大選結果的人」，拜登宣布退選的當天抨擊川普，「你不能只有在勝選時才愛你的國家」。

根據最新民調顯示，賀錦麗在全國支持度目前微幅領先川普3％，來到51％：48％，而川普在7個關鍵州中，4個關鍵州具有明確優勢，其中支持度最高的為喬治亞州，領先賀錦麗達到5個百分點，在亞利桑那州、北卡羅萊納州以及內華達州，領先幅度也多達4個百分點；在另外3個關鍵州，雙方則呈現拉鋸。