賀錦麗民調51％微幅領先川普！　非白人、女性選民力挺成關鍵

▲賀錦麗在最新民調中，以51%的支持率微幅領先川普。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

美國總統大選即將於11月進行，隨著總統拜登退出競選、改由副總統賀錦麗代表民主黨競選，選情面臨新一波的改變。最新民調顯示，賀錦麗在美國各地的支持率正在微幅領先前總統川普，雙方差距達到3個百分點。其中，賀錦麗普遍獲得女性、非裔選民的支持，逆轉拜登競選時岌岌可危的選情。

綜合美媒報導，自從拜登宣布退選、改為由賀錦麗代表民主黨競選後，代表共和黨競選的川普在支持率上開始下降。民調機構NPR/PBS News/Marist從本月1至4日針對美國境內1613名成年人進行調查，其中有1513人是登記選民，誤差幅度為3.4個百分點，結果顯示賀錦麗的支持率達到51%，暫時領先48%的川普，雙方差距達3個百分點。

民調針對各項議題進行調查。其中，川普在移民、經濟、中東戰爭問題等議題上的支持率占優勢；至於賀錦麗，則是在維護民主、維護美國在世界舞台扮演之角色、墮胎等議題上占優勢。

民調分析，賀錦麗之所以能縮小與川普之間的差距、進而能微幅領先川普，主要是獲得了受高等教育之白人女性、非裔選民、拉丁裔選民等群體的支持，其中賀錦麗在女性群體所獲得的支持率更是以54%遙遙領先只有42%的川普，光是在受大學教育的白人女性之中，便有超過3分之2選擇支持賀錦麗。

賀錦麗的父親為牙買加裔移民、母親為來自印度的乳癌醫學家，此身分自然為她贏得了拉丁裔選民們的支持，有58%的拉丁裔選民表示會在大選中投票給賀錦麗，其支持率甚至高過於上個月民調（51%）。

另外，賀錦麗也獲得了較為年長選民們的支持，其中光是在戰後嬰兒潮世代的支持率中，賀錦麗便以55%領先川普的44%，雙方差距達11個百分點。