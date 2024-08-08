賀錦麗全美民調微幅領先　川普7關鍵州「4州具明確優勢」

▲川普在7個關鍵搖擺州的支持度，比賀錦麗更具優勢。（組圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）與副總統候選人華茲（Tim Walz），本周正式搭檔競選後，勤跑多個搖擺州聯合造勢。美媒整理這些關鍵州民調，指出7個關鍵州中，共和黨總統候選人川普明確領先的到4個，雙方在賓州、威斯康辛州和密西根州呈現拉鋸戰。

《華盛頓郵報》報導，該份民調分為誤差範圍內與誤差範圍外，抽樣誤差為正負3個百分點。美國總統選舉的7個關鍵州為賓州、威斯康辛州、北卡羅萊納州、內華達州、密西根州、喬治亞州、亞利桑那州。

其中川普民調支持度最高的關鍵州為喬治亞州，支持度領先賀錦麗達到5個百分點；亞利桑那州、內華達州和北卡羅萊納州的領先也到4個百分點，超出常態抽樣誤差範圍，因此可視為「明確領先」。

另外3個州則呈現拉鋸戰情勢，賀錦麗在賓州與川普平手，在威斯康辛州領先川普不到一個百分點，在密西根州則落後川普2個百分點。目前整體來看，川普在這些關鍵州仍具有優勢。

美國總統拜登7月21日宣布退選並支持賀錦麗後，接棒的賀錦麗帶出了搖擺州和全國的支持度，搖擺州平均成長約1個百分點，全國支持度的增長更多。近期2次民調顯示都由賀錦麗領先，但都落在誤差範圍內，「NPR／PBS NewsHour／Marist」民調結果，賀錦麗51％、川普48％；「CBS／YouGov」民調顯示，賀錦麗50％、川普49％。