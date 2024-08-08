賀錦麗副手剛出爐「秒被挖黑歷史」　華茲29年前酒駕又超速

▲美國副總統、民主黨總統候選人賀錦麗與副手、明尼蘇達州州長華茲同場登台。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

美國民主黨總統候選人賀錦麗，才剛宣布與60歲的明尼蘇達州州長華茲（Tim Walz）搭檔參選，華茲過往的重大錯誤就立刻被拿出來大作文章。他在29年前、31歲時曾因酒駕被捕，使他葬送了教職。此外，他也被指有聽力問題，曾經做過鐙骨切除術恢復聽力。

綜合外電報導，華茲當時在內布拉斯加州聯盟市擔任教師，1995年9月23日接近午夜，他喝醉酒並駕駛著銀色馬自達，於速限55英里（88公里）的路段上開到96英里（154公里）。根據當時的案件資料，承辦員警特別加註「車內有強烈酒精氣味」，而且華茲接受酒測結果，血液酒精濃度達0.128，遠超合法值0.08％。

華茲因此被捕，隔年3月透過認罪協商，指控從酒駕與超速減輕為魯莽駕駛。他的律師試著解釋，華茲超速的原因是以為「有人在追他」，並聲稱當時尾隨的警車沒開警燈，華茲也搞不清楚狀況，只覺得有人因不明原因在追他，才會愈開愈快。

最終，華茲選擇認罪，僅被判罰200美元與法庭費用，而根據認罪協商內容，酒駕指控因此被撤銷，他只要被吊扣駕照90天。他的律師在聽證會上表示，華茲選擇從此從任教的高中退休，也結束教練生涯。

事實上，華茲的酒駕過往並非被塵封多年的辛辣黑料，早在2006年他競選明尼蘇達州國會席次期間，就被拿出來攻擊；他在2018年也對此接受過訪問，他描述那次事件讓他重新審視了自己的人生，他的妻子當時也語重心長告訴他，「你現在是個結了婚的人了，你有義務，不能做出愚蠢的選擇。」

「我學到了我的教訓，而且因此成為一個更好的人和領袖」，華茲在2018年的訪問中坦承，那的確是一次嚴重的錯誤，但他也因此認識到責任與後果的重要性。他將此事件視為人生轉捩點，他也從此戒酒，現在更喜歡「無糖激浪飲料」（Diet Mountain Dew），有趣的是，這款碳酸飲料也是華茲對手、共和黨副總統參選人范斯（JD Vance）愛喝的飲料。