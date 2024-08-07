林口白車撞分隔島！女駕駛落跑畫面曝　車內赫見海洛因+針筒

記者戴上容／新北報導

新北市林口區發生離奇車禍，一名41歲蕭姓女子今天上午7時許，駕駛白色轎車行經文化三路一段時突偏移自撞分隔島！令人錯愕的是，身穿黑色上衣、黑白格紋褲子的蕭女，撞車後竟然不顧救護人員阻攔，快速搭乘計程車離去。林口警展開追查，發現蕭女有毒品前科，又在車內找到針筒和海洛因，懷疑她可能是毒駕，目前正查緝該女子到案說明、釐清真相。

▲▼白色轎車自撞後，穿著黑衣、格子褲的女駕駛若無其事的下車離去 。（圖／林先生授權影片翻攝）





據了解，上午7時許，警方和消防單位接獲報案稱，林口區文化三路一段605號前發生白色轎車自撞安全島的車禍事件。救護人員趕到現場，見到一名黑色上衣、黑白格紋褲子女駕駛自行下車後急忙想要離開。在救護人員的追趕下，女子留下年籍資料後，便搭乘另輛計程車迅速逃離現場，留下撞毀的愛車在分隔島。



根據畫面，蕭女駕車行駛在文化三路一段內側車道，朝桃園市龜山區方向行駛。行駛途中，車輛不明原因偏離路線，猛然撞上內側分隔島。警方迅速根據女子留下的身份資料，查出她有毒品相關前科。

▲ 林口轎車自撞，駕駛不見人影 。（圖／記者黃宥寧攝）



林口警方更在駕駛座隱密處下方發現了一袋海洛因、一支注射針頭及毒品殘渣袋，懷疑蕭女可能在駕駛時吸毒，導致失控撞車。目前，警方正積極調查她的行蹤，並通知她到案說明，以釐清這起驚悚車禍的確切原因。

▲▼ 林口一名女駕駛疑似毒駕，自撞後逃逸 。（圖／記者戴上容翻攝）