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新北社造獲文化部「特優」肯定　侯友宜感謝社造人

▲新北社造獲文化部「特優」肯定。（圖／新北市文化局提供）

▲新北社造獲文化部「特優」肯定。（圖／新北市文化局提供）

記者郭世賢／新北報導

新北市111-112年社區營造績效，獲文化部評核「特優」，今（7日）在市政會議由文化局長張䕒育代表獻獎，將此殊榮獻給市府，與全體市民分享。

侯友宜表示，本次獲得文化部特優肯定，非常令人振奮。社區營造是潛移默化的長期工程，社造的核心就是「人」，社造人所關心的，不只是家人朋友，還旁及鄰里甚至陌生人，懷抱著改變環境、追求美好生活的理想，在每個角落默默耕耘，新北市近十年已輔導約500處營造點，引導社區分別投入各項社造工作，與新北市民共同分享。這群以熱情、活力來打造永續家園的「社造人」，都是推動安居樂業的好幫手。

文化局長張䕒育表示，社造用文化治理的方式，將五條美學廊帶的博物館、圖書館等藝文館舍作為社造推廣場域，巧妙結合社造策略，提供市民更多參與機會，同時透過社區營造推動委員會平臺運作，串聯相關局處共同回應城市的重要議題，有效率解決各項問題，也讓資源整合發揮最大效益。

此外，文化局也致力輔導區公所推動社造，歷年已有11個區公所，執行20餘項社造計畫，提供支持體系與地方共好，鼓勵區公所共作。111-112年度參與社造工作的區公所，有深坑、新店、平溪、泰山及三芝等區，藉此累積社區營造的效益，深度發掘及發揚在地具有特色的文化價值，作為未來地方創生的基礎能量。

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新北社區營造侯友宜

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