白委稱立委職權是打弊　林志潔批藍白：偷渡修改憲法非常不對

▲陽明交通大學教授林志潔（中）批評立院「偷改」憲法。（圖／林志潔辦公室提供）

實習記者歐承翰／台北報導

憲法法庭昨天進行言詞辯論，大法官質疑，查弊案是否為憲法賦予立法院的職權？此言引起白營立委不滿在社群表示，立委就是要來打弊，不然要幹嘛？對此，陽明交通大學特聘教授林志潔今（7）日回應，憲法沒有說立委的主要工作是打弊，調查權僅是輔助性權利，若是侵犯其他權力分立機構的本質，等同利用立委職權偷渡修改憲法，非常不對！

林志潔指出，民眾黨立委昨日在被大法官問「打弊是憲法賦予立法院的權力嗎？」後，在臉書發文表示，立法委員就是要來打弊啊，不然要幹嘛？對此，她解釋，大法官問的是，憲法規範立法院的核心職權是什麼？

林志潔提到，查弊這事，憲法規定私人違法有司法調查，公務員違法是監察院調查，沒有說大家選你立法委員出來的主要工作是打弊，「調查權」是輔助性權力，目的是讓你做好「訂立法律」、「監督行政」和「預算審查」三件事，不是讓立委不務正業，喧賓奪主。

林志傑舉例說明，一個水果罐頭工廠，目的在生產水果罐頭，公司當然也可以有市場調查部，以了解市場的反應，但你的本職就是生產水果罐頭、不是開民調公司。所以她也支持要給立法院輔助性的調查權，不然立委沒有武器很難打仗，但「目的是作戰不是做武器」，不要弄錯重點。

林志潔強調，輔助性權力不是立院的本質，一旦它僭越侵犯到其他權力分立機構的本職，例如監察院或司法院，等於用立法委員職權行使法，在偷渡修改憲法，非常不對！