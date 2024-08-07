綠發函韓國瑜召集協商　白「不贊成開臨時會」：現在才想趕鴨子上架

▲民眾黨團8名立委，從左至右分別為林憶君、林國城、吳春城、黃國昌、黃珊珊、陳昭姿、麥玉珍及張啓楷。（資料圖／記者湯興漢攝）

記者袁茵／台北報導

立法院法定會期於7月16日結束，但因國家通訊傳播委員會（NCC）、新任考試院正副院長與考試委員等人事案尚未行使同意權，使民進黨團發函立法院長韓國瑜召集朝野協商，盼加開臨時會。民眾黨團表示，先前就已提案延會，讓重要人事案有充足時間審查，但當時民進黨團悍然拒絕，現在才想趕鴨子上架，這種只懂炒短線、不做長期佈局的執政黨，如何讓人民安心？

針對民進黨團拋出要加開臨時會處理人事審查案，民眾黨團回應，本黨團在上個會期末就已經提案延會，使重要人事有充足且足夠時間審查，也有利於各項民生法案盡早推動，但當時民進黨團悍然拒絕，現在才突然喊要開臨時會，想趕鴨子上架，壓縮立法院人事審查時間、把立法院變成立法局、自我閹割，甚至意圖把臨時會開不成的可能性推給在野黨。

民眾黨團稱，上周內部共識會中再次確認，民眾黨團不贊成召開臨時會，並呼籲身為民進黨的執政黨，對於國家大政、時程安排，應該更有遠見、有序有效率，這種只顧今天不管明天，只懂炒短線不做長期佈局的執政黨，如何穩健治國、讓人民安心？