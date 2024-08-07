不用金銀銅！帶本人獎牌遊劍湖山世界　超值優惠到8月底

▲即日起至9月1日前帶「獎牌」兩人同行劍湖山，水陸暢玩只要5折999元，再送千元購物折價券。（圖／記者蔡佩旻翻攝，下同）

記者蔡佩旻／雲林報導

劍湖山世界經理張華紋說明，體育賽事最高殿堂捷報頻傳，包含在羽球男雙、女子拳擊輕量級、男子定向靶，男子體操單槓等賽事，得牌「獎」聲不間斷，劍湖山世界特別推出慶祝優惠，民眾只要帶著本人的獎牌、獎盃或獎狀至劍湖山世界購票，即可享超值優惠，不論是德、智、體、群、美之獎牌、獎盃或獎狀都可以。

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劍湖山渡假大飯店，歡慶金牌蟬聯，也推出買一送一的用餐優惠，2024年8月7日至9月1日期間，只要帶著您的獎牌、獎盃或獎狀，到飯店蔚藍西餐廳用餐，定價+服務費後買一送一的超值用餐優惠，與全台一起共同分享蟬聯金牌的喜悅。

劍湖山園區內新設夏⽇吃霜淇淋打卡新景點，「OatBella-燕麥奶霜淇淋快閃店」進駐於幸福摩天輪前，OatBella燕麥⾙兒是愛之味食品集團研發燕麥相關健康食品的新創品牌，以獨家專利⽔解技術，開發出絲滑綿密濃醇滑順的燕麥奶霜淇淋，彷彿打開了燕麥的多重宇宙，即⽇起⾄快閃店消費，全品項第⼆件8折，還可參加「搖搖樂」飲料雙重送。

▲新景點 「OatBella-燕麥奶霜淇淋快閃店」。

張華紋強調，暑假假逐漸進入尾聲，劍湖山世界水陸暢玩倒數中，今年小威海盜村水樂園只開放至9月1日，請遊客把握時間盡情享受數十項水上與陸上設施，而廣受青睞的「著粉色上衣」、「姓名中有水」的門票五折優惠方案，也都限時優惠至9月1日，更多活動內容請洽劍湖山世界主題樂園官網。

▲劍湖山渡假大飯店蔚藍西餐廳，歡慶蟬聯金牌，推出用餐買一送一優惠活動。