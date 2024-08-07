43歲爺孫戀生子！雲林67歲父「雙腿夾頸」騰空　冷看男嬰痛苦掙扎

▲雲林67歲父「超商夾嬰」，惡劣虐嬰畫面曝光。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻、戴若涵／雲林報導

雲林一間超商日前發生一起事件！有民眾目擊一名父親竟用雙腿夾住男嬰頸部使其騰空，冷眼看著面色脹紅的孩子不斷嚎啕大哭，誇張影片曝光後，社會處火速前往男嬰家訪視，發現男嬰身上有陳舊性擦挫傷，決定將小孩另行安置。

透過影片發現，事發當時該名父親坐在超商椅子上，雙腳踩在另外一張椅子上，而他兩腿之間竟「夾著」一名男嬰。只見男嬰身穿包屁衣，尿布露在外頭，頸部遭夾住身體懸空、雙腳痛苦蜷縮卻無法掙脫，他哭到聲音嘶啞、滿臉通紅皺起，一隻小手探出腿間似是求救。

而男嬰的父親則是兩手放在身側，冷眼看著孩子不斷啼哭，民眾拍下這段影片後，趕緊出聲制止其惡行。影片曝光後，網友群情激憤，直喊「有病」、「報警」。

雲林縣政府社會處接獲通報後，社工於當晚立即出勤訪視，評估發現，該家庭確實無法發揮安全照顧的功能，另外，男嬰身上有陳舊性的擦挫傷，雖無法證明是否是主要照顧者造成，或是兒虐傷，但考量影片上有明確不當對待小孩的行為，需另行安置男嬰。

▲雲林縣政府社會處副處長陳怡君。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣政府社會處副處長陳怡君表示，除了安置以外，還要針對家長進行親職教育，若成效不彰的話，將進一步進行強制性親職教育，或透過申請保護令申請親職教育的裁定。

初步了解，該名67歲父親目前無業，24歲孩子母親則是家管，夫妻倆相差43歲，家境為中低收入戶，父親除了一歲多的男嬰外，還有一名與前妻所生的18歲兒子，且先前住台中時就有照顧方面的通報紀錄。

當地村長透露，孩子父親是彰化田中人，原本住在台中，後來才搬到雲林縣大埤鄉，搬來約7、8個月的時間，夫妻及一歲多孩子同住孩子母親的老家，夫妻倆晚上會吵架，經常會聽到女生疑似被打的聲音，「打得唉唉叫」，反倒很少聽到孩子哭聲。

村長表示，很少見到孩子母親出門，都在家玩手機，親戚都住附近，但都沒怎麼來往。另外，村長心疼男嬰，覺得「囡仔攏嘸咧大」。