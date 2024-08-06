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不堪遭變心分手！雲林男持19cm水果刀猛刺前女友　判7年8月

▲雲林地方法院。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林地方法院。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣2023年發生一起殺人未遂案件，一名曾姓男子發現前女友分手原因竟是另結新歡，憤而持刀埋伏她上班的飲料店，趁其不備猛刺腹部、胸部，造成女子友滿身血送醫急救，所幸經搶救後沒有生命危險。該案經法院審理，法官認為曾男涉犯殺人未遂罪，日前公布一審判決，處有期徒刑7年8個月，可上訴。

雲林曾姓男子因不滿女友係因另結新歡而分手，預謀於2023年7月某日上午持19公分水果刀，前往女子工作的飲料店外守候，並以返還物品為由接近前女友，期間趁所有人不注意時，持水果刀攻擊前女友，現場同事見狀後嚇壞，立即將曾男拉開，但是曾男仍持刀連續猛刺，造成其前女友左側橈骨骨折、左手腕撕裂傷併尺神經損傷及肌腱斷裂、左臂、左手指及右手指撕裂傷、胸部穿刺傷併左側氣血胸、腹部穿刺傷。

女子鮮血直流，全身染紅逃往隔壁店家求救，行兇的曾男乘隙逃離現場，女子被緊急送醫救治，幸無生命危險。判決書指出，水果刀長約19公分且佈滿血跡，在曾男犯案後，刀尖部分已經彎曲、勾起，造成女子全身上下多處傷勢，可以顯見曾男所持兇器質地堅硬、銳利，具有顯著殺傷力。

且其下手力道兇猛，刀尖明顯彎曲變形，又都攻擊胸部、腹部等人體重要部位，曾男亦曾向友人提到「原本昨天跟今天都決定要拿刀跟她一起死了」等語，已表明其想殺人、同歸於盡的想法，此案經審理後，法官認為曾男犯殺人未遂罪，處有期徒刑7年8月。

►聽Podcast #我在案發現場

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