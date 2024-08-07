「擊劍女神」奪金後不當運動員了！新工作在「香港賽馬會」

▲江旻憓即將進入香港賽馬會上班，與馬會執行總監譚志源合影。（圖／翻攝臉書）



記者蔡紹堅／綜合報導

香港「擊劍女神」江旻憓日前在巴黎奧運為香港拿下一面擊劍金牌，並宣布告別全職運動員生涯，期待新的職涯展開。香港賽馬會6日宣布，江旻憓將加入馬會公司事務部，任職對外事務助理經理。

香港賽馬會公司事務執行總監譚志源6日在社群媒體上發文，代表馬會歡迎江旻憓加入馬會公司事務部。

▼江旻憓拿下香港在巴黎奧運的第一面金牌。（圖／路透社）



譚志源透露，江旻憓將在11日報到，擔任對外事務助理經理 (Assistant External Affairs Manager)，未來會參與不同的工作範疇，協助推行一系列項目，涵蓋社會公益、青年事務及體育發展等，同時兼顧公司事務執行總監與各界持份者聯繫的工作。

譚志源說，馬會是致力建設更美好社會的世界級賽馬機構，馬會的慈善信託基金也位列全球主要慈善捐助機構之一，「馬會一直致力支持精英運動員的培訓、提升比賽競爭力，以及退役後的事業發展。」

▼江旻憓「一劍穿心」取得關鍵分。（圖／路透社）



譚志源強調，非常高興奧運金牌江旻憓被馬會的宗旨與核心價值吸引，「她渴望貢獻社會的心也與馬會的理念一致，相信定會在馬會盡展所長，開展事業新篇章。」

江旻憓在巴黎奧運奪金之後，很快就宣布告別全職劍擊運動員生涯，並稱自己很期待新的職涯，讓她可以學習及成長，裝備自己，回饋香港，同時累積經驗，為了下一個目標，也就是成立自己的慈善基金會做準備。

江旻憓拿下金牌，可以獲得香港賽馬會頒發的600萬港元（約2350萬元新台幣）獎金，這是全球最高的奧運金牌獎金。對於獎金的用途，江旻憓透露，打算用於成立一個非營利的慈善機構，讓更多人可以體驗、感受運動，有點像是「奧夢成真」計劃，但會是一個屬於她自己的成本，「不過，我不會用自己的名字來命名！」

▼江旻憓將在馬會擔任對外事務助理經理。（圖／翻攝臉書）

