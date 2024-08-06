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桃園11歲女童失聯！與不明男子搭火車　母衝雲林盼網友幫找人

▲桃園11歲女童獨自離家，與男子相約一起搭車到雲林，女童母親今前往雲林盼能盡快找到女兒。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲桃園11歲女童獨自離家，與男子相約一起搭車到雲林，女童母親今前往雲林盼能盡快找到女兒。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

桃園一名11歲女童昨（5）日凌晨獨自離家後，5點在桃園車站與一名男子會合，隨後2人搭車到雲林，於斗南火車站離開，最後現身處為虎尾安慶國小附近即失聯。女童母親報案後相當擔心，今日搭火車南下到雲林找人，希望能在女兒曾出現的地方找到蛛絲馬跡，也將照片公布網站，求助網友協尋。

黃母今日受訪表示，女兒身高162公分，離家時身穿藍色衣服、土黃色褲子、頭髮過腰並著黑色鞋子，8月5日早上女童外婆敲房門時發現孩子不見，隨後通知母親聯繫安親班看看孩子有沒有過去，詢問後發現女童並不在安親班，即立刻向社區調閱監視器，才發現女童在4點半的時候，就從家裡出門。

母親急奔附近派出所報案協尋，經警員調閱監視器，女童離開社區路口獨自一個人行走，走到桃園火車站，並與一名男子會合；女童除了身背後背包外， 還有一個手提的大包包，是有帶行李的。在斗南車站離站後搭計程車在虎尾下車。母親表示，擔心到2天都沒睡，這是女兒第一次離家，且完全沒有徵兆，預計先到虎尾的派出所了解協尋進度，一面請網友們和當地鄉親幫忙協助找尋。

▲桃園11歲女童獨自離家，與男子相約一起搭車到雲林，女童母親今前往雲林盼能盡快找到女兒。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲桃園11歲女童獨自離家，女童母親公布女兒照片希望大家一起幫忙找人，今日亦前往雲林盼能盡快找到女兒。（圖／女童母親提供）

►聽Podcast #我在案發現場

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