中國田徑女神吳艷妮跨欄預賽登場　落死亡之組排第6保底復活賽

▲中國田徑女神吳艷妮在巴黎奧運女子100公尺跨欄項目中登場。（圖／路透）

記者魏有德／綜合報導

隨著巴黎奧運賽期進入後半段，緊張刺激的田徑賽事也陸續展開。一向具有話題性的中國「田徑女神」吳艷妮今（7）日在女子100公尺跨欄預賽登場，不過，她被分到和世界紀錄保持者、美國與牙買加名將同組，被認為是籤運不佳的「死亡之組」，最終，她以12秒97，排名分組第六，保底進入復活賽。

吳艷妮擁有亮麗外表，成績也有越來越好的趨勢，不過，她在賽場外的話題也不斷，從右手臂的刺青、整形疑雲，一直到巴黎奧運證件照「修很大」，往往在大賽中成為外界熱議的焦點。對此，她也從不退讓，強勢敢言的個人風格也吸引不少粉絲支持。

▲吳艷妮預賽被排在第七道，第八道則是世界紀錄保持者阿穆桑。（圖／路透）

吳艷妮在本屆奧運女子100公尺跨欄項目預賽被分到「死亡之組」，同組的有世界紀錄保持者，來自奈及利亞的阿穆桑（Tobi Amusan），此外，美國的強森（Alaysha Johnson）和牙買加的布朗（Janeek Brown）都是獎牌熱門競爭者，對吳艷妮來說，從預賽開始就是一場艱難的挑戰。

根據賽事規則，該項目將取各組成績最優前三名和成績最好的前三名進入複賽，其餘選手只要完賽，皆有資格參加隔日舉行的復活賽。以吳艷妮預賽12秒97的成績來看，只在分組排名第六，要以各組前三名外的成績最優前三名晉級複賽，難度十分大，預計將會在復活賽中爭取晉級。