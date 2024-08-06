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池府王爺慈悲護眾生　斗六震天府萬佛法會盛大莊嚴

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林「斗六震天府」主祀池府王爺，護佑地方香火旺盛，為當地民眾信仰中心，自2017年起奉五府千歲聖諭於農曆七月辦理法會，在連三年的梁皇寶懺後，再接續五年舉行萬佛法會，將在今年度圓滿達成，自8月5日農曆七月初二起至10日農曆七月共6天，場面莊嚴、隆重，誦經聲繚繞如雷。

▲「斗六震天府」主祀池府王爺，自8月5日農曆七月初二起至10日農曆七月共6天，場面莊嚴、隆重，誦經聲繚繞如雷。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲「震天府」位於斗六市自強街主祀池府王爺，創建於1971年。（圖／記者蔡佩旻攝）

震天府位於斗六市自強街創建於1971年，2014年在諸信眾的樂捐奉獻下，以約一億元的經費耗時八年進行原址重新興建，2022年竣工完成硬、軟體建設，並新雕眾神明神像入火安座。震天府秘書洪銘豐說明，因王爺慈悲賜三連聖筊聖諭辦理法會，2017年起，前3年辦理梁皇寶懺，再接續連5年辦理萬佛法會，今甲辰年即將圓滿，為王爺慈悲助無主孤魂脫離苦海、護佑眾生。

▲「斗六震天府」主祀池府王爺，自8月5日農曆七月初二起至10日農曆七月共6天，場面莊嚴、隆重，誦經聲繚繞如雷。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲震天府主委譚琳平、副主委楊勝權、秘書洪銘豐（左起）歡迎十方信眾一起參與「萬佛寶懺超拔祈福消災大法會」。（圖／記者蔡佩旻攝）

震天府主委譚琳平表示，「萬佛寶懺超拔祈福消災大法會」為期六天，為在世者祈福消、為歷代祖先超薦、嬰靈超薦、冤親債主超薦、地基主超薦蓮位等，法會期間歡迎十方信眾一起參與，一起到現場跟著師父誦經，親自為家人與朋友消災業冤親，發善心、種福田。

▲「斗六震天府」主祀池府王爺，自8月5日農曆七月初二起至10日農曆七月共6天，場面莊嚴、隆重，誦經聲繚繞如雷。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲「斗六震天府」萬佛寶懺超拔祈福消災大法會，今甲辰年即將圓滿，為王爺慈悲助無主孤魂脫離苦海、護佑眾生。（圖／記者蔡佩旻攝）

副主委楊勝權也提到，消災祈福即為做佛事、離五毒、避六害，藉由發自內心的懺悔與善行布施改變了自身的惡業果報，又由於供養三寶的功德而得到諸佛菩薩龍天護法的護佑，而供養三寶的功德更可回向於累世冤親債主，讓祂們心意開脫不再來牽引業報早日解脫，這就是消災與祈福的用意。

▲「斗六震天府」主祀池府王爺，自8月5日農曆七月初二起至10日農曆七月共6天，場面莊嚴、隆重，誦經聲繚繞如雷。（圖／震天府提供）

▲「斗六震天府」萬佛寶懺法會自8月5日農曆七月初二起至10日農曆七月共6天，場面莊嚴、隆重，誦經聲繚繞如雷。（圖／斗六震天府提供）

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