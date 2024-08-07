「有台灣選手遭到謠言攻擊」　賴清德：要成為每位台灣英雄最堅強後盾

▲總統賴清德。（資料照／記者陶本和攝）



記者杜冠霖／台北報導

民主進步黨今（7日）召開中常會，據轉述，總統、民進黨主席賴清德會中提到，有台灣選手遭遇到謠言和攻擊。賴強調，台灣精神就是不怕挑戰，台灣選手就是全力以赴、用實力拚戰，「而我們所有人都與他們同在，更要成為每一位台灣英雄最堅強的後盾。」

據轉述，賴清德會中指出，巴黎奧運的賽程已進行超過一半，再過幾天，8月11日就是閉幕式，全體國人都團結一致，共同為台灣選手集氣加油。

賴表示，每一位站上奧運殿堂的選手，讓國人動容的，不只是他們在賽場上的精采表現，更讓人敬佩的是，他們精益求精、不斷超越自我的努力過程。相信全體國人都會對所有選手拚戰的身影，給予最熱烈的掌聲。

賴清德也提到，奧運的重要精神，正是「友誼、團結和公平競爭」，我們見證了，運動競技所誕生出互相尊敬的友誼關係；但也有台灣選手遭遇到謠言和攻擊。

賴強調，台灣精神就是不怕挑戰，台灣選手就是全力以赴、用實力拚戰，而我們所有人都與他們同在，更要成為每一位台灣英雄最堅強的後盾。回來之後，行政院也會就新成立的體育暨運動產業發展部來推動，以迎接他們的回來，也進一步推動台灣運動普及化還有產業的發展。

