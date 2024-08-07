利用1111公頃農田發揮滯水　水利署示範有才寮在地滯洪功效

▲雲林褒忠鄉有才寮「在地滯洪區」大量雨水被蓄留在水門後方農田內景象。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



記者蔡佩旻／雲林報導

水利署自2021年起推動在地滯洪之非工程防災措施，並以雲林縣褒忠鄉有才寮大排作為示範案例，利用台糖公司共約1111公頃農田，以加高田埂、設置控制水門及整治排水溝等方式，將暴雨期間雨水蓄存於農田中，以達到降低排水水位、提高區域保護標準、減少村落淹水風險目標。

第五河川分署說明，今年７月凱米颱風來臨前，水利署第五河川分署預為關閉59座田間簡易水門及8座手動水門，並密切注意監測設備，依據觀測數據，顯示凱米颱風期間在地滯洪區充分發揮滯水功用，約有460萬噸雨水於降雨期間滯留在滯洪區內，使有才寮排水在有才村至出海口河段，均無發生排水路溢堤情形，且排水路沿岸的同安村、有才村、田洋村、龍岩村亦沒有發生淹水災情。

凱米颱風於7月25日登陸台灣，前後期間褒忠（2）雨量站24小時最大累積雨量達到545毫米，超過百年頻率降雨量，是該雨量站自1961年設立以來最大觀測雨量。與2017年6月3日豪雨比較，該場降雨褒忠（2）雨量站24小時最大累積雨量為413毫米，降雨期間有才村等村落發生明顯淹水災害。此次颱風雨量遠超過2017年豪雨，因有農田滯留洪水，以空間換取時間，成功減少村落的淹水災害。

▲利用水門攔截雨水，並密切注意監測設備，依據觀測數據，顯示凱米颱風期間在地滯洪區充分發揮滯水功用。（圖／記者蔡佩旻翻攝）