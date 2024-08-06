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紀念父親的守護！捐贈270個蛋糕　送暖雲林家扶單親爸

▲父親節前夕，雲林家扶收到居住台北的童也恬小姐所贈予的270個父親節蛋糕。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲父親節前夕，雲林家扶收到居住台北的童也恬小姐所贈予的270個父親節蛋糕。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

即將迎來父親節，雲林家扶今（6）日收到居住台北的童也恬小姐所贈予的270個父親節蛋糕。童也恬小姐延續對父親的愛，號召親友響應，委託各地庇護中心寄出1615個蛋糕分送13個全台家扶中心，慰問弱勢家庭，向爸爸們說聲:您辛苦了父親節快樂。

雲林遭到颱風重創災情頻傳，童也恬小姐深知「佳節失落的辛酸」，特在父親節前夕為雲林家扶的爸爸們慶祝父親節快樂。雲林家扶表示，童小姐自2014年起連續11年為紀念父親的守護，每逢父親節都會贈送蛋糕至家扶中心及其他社福單位。今年送來270個蛋糕至雲林家扶，期待滿滿的祝福與鼓勵，能給予父親們滿滿的能量與陪伴。

「爸爸是我們永遠的鋼鐵人」家扶兒李檜珊說出心中的爸爸，感謝爸爸照顧我們2姊妹及阿嬤。爸爸最近治療脂肪瘤又進行甲狀腺淋巴腫瘤開刀，在家休養一個月，知道爸爸總是把壓力往肚裡吞，在家人面前只展現樂觀堅強的一面。想對爸爸說「爸爸，我愛您」也謝謝童小姐分享蛋糕。

雲林家扶中心廖志文表示，單親家庭中，爸爸在照顧孩子是更辛苦，持家、要工作等很多的牽絆，加上凱米颱風過境造成雲林有非常多的家庭受到影響，童也恬小姐覺得這個時候更應該給這些爸爸們更多的支持跟鼓勵，所以他提早在今天送達，讓單親年幼尚無法購買蛋糕的孩子，能與父親一起分享蛋糕，也表達心中對父親的愛。

▲父親節前夕，雲林家扶收到居住台北的童也恬小姐所贈予的270個父親節蛋糕。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲父親節前夕，雲林家扶收到居住台北的童也恬小姐所贈予的270個父親節蛋糕。（圖／記者蔡佩旻攝）

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