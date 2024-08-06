台南市消防之友會第六辦事處　頒績優消防人員救災工作獎勵金

▲台南市消防之友會第六辦事處，頒發7月份績優消防人員及8月生日禮券暨凱米颱風救災工作獎勵金。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市消防之友會第六辦事處，6日在消防局第六大隊大隊勤教，頒發7月份績優消防人員及8月生日禮券暨凱米颱風救災工作獎勵金。

台南市消防之友會第六辦事處自成立以來，協助台南消防局第六大隊推動各項勤業務發展，裝備器材補充、消防人員健檢、保險補助等，增進消防人員工作安全及福利補充不遺餘力。

大象寬廷企業負責人謝志仁，同時也是消友會第六辦事處處長，對於消防人員的辛勞表現予以肯定與讚賞，邀請幹事曾樵裕蒞臨大隊勤教頒發相關救災及績優表現獎勵金，謝志仁處長表示，平日看到消防人員總是在人民有危難時站在第一線為民服務身感敬佩，也提醒消防弟兄在出勤時，也要注意執勤安全。此次第六大隊績優人員和緯分隊張家傑及安南分隊小隊長蔡俊鴻於7月23日安南區海佃路火警，從火場成功救出三位受困民眾；第三位績優人員黃靖宇中隊長則是協助大隊盤點財產及各項勤業務辛勞得力，獲推派為7月績優人員。

市長黃偉哲感謝台南市消防之友會第六辦事處的急公好義，台南市消防之友會及相關辦事處主要任務為「增進消防人員之保險福利、協助宣導消防安全、充實消防人員裝備器材、獎勵績優消防人員、促進消防與民眾合作」，今天的獎勵金頒發就是最好的實證。消防局局長李明峯也表示，消友會及相關組織一直是消防局最強的靠山，很感謝消友會第六辦事處的存在，不只令消防弟兄心安，也是保障民眾生命財產安全的存在。