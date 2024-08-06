　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

台南消友會理事長許叙超　會同消防局慰問救護受傷消防員

▲台南市消防之友會理事長許叙超，會同第七大隊石家源大隊長以及救護科、民力科科長，前往慰問執行救護勤務時，遭到攻擊的東門高級救護隊員許武邦。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市消防之友會理事長許叙超，會同第七大隊石家源大隊長以及救護科、民力科科長，前往慰問執行救護勤務時，遭到攻擊的東門高級救護隊員許武邦。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市消防之友會理事長許叙超，會同第七大隊石家源大隊長以及救護科、民力科科長，前往慰問於7月27日執行救護勤務時，遭到攻擊的東門高級救護隊員許武邦。

7月27日，許武邦於東區莊敬路執行救護勤務時，遭一名酒醉的徐姓男子無端攻擊，導致許武邦眼鏡歪斜、鼻梁紅腫，以及左眼不適。幸虧一旁的員警立即將徐姓男子壓制，避免了更嚴重的傷害。事後，雙方被帶至派出所製作筆錄，許武邦指控徐姓男子涉及妨害公務及傷害罪嫌。

▲台南市消防之友會理事長許叙超，會同第七大隊石家源大隊長以及救護科、民力科科長，前往慰問執行救護勤務時，遭到攻擊的東門高級救護隊員許武邦。（圖／記者林東良翻攝，下同）

在慰問過程中，許理事長表示：「救護人員在第一線保護市民安全，無論是火災現場還是醫療救援，都是為了執行任務、搶救生命。受傷的許員在危險中依然堅守崗位，展現了消防人員的專業與無私精神。對於任何對消防人員的不當行為，我們絕不姑息，並會全力保護他們的權益。」許員表示感謝局方和消友會的關懷，他強調自己會繼續以專業的態度面對工作，盡力保障市民的生命安全。

第七大隊石家源大隊長表示，消防員不分日夜盡心執行任務，其人身安全是本局必須維護之工作，對於任何欺辱之行為都不予發生，也不容挑戰，一旦發生將盡力維護消防員之權益。同時局長李明峯亦感謝理事長對消防同仁的關懷，作為同仁最有力的後盾，時時提供所需的支援讓同仁執勤無後顧之憂。市長黃偉哲懇切的呼籲市民尊重與配合救護人員的工作，並強調將持續提升救護隊員的安全保障，確保他們能在安全的環境中履行職責。

●為選手加油，發揮預測金牌超能力，抽GoPro、Switch Lite ►

ET快訊
快訊／十連霸議員今入監！自己先理好平頭　雙手上銬上囚車
網紅載未婚妻遭撞！求償1719萬　僅判賠74萬
新冠增104死！　變異株「KP.3變主流」
鄭中基突閃退演藝圈！　原因親自說了
唐嘉鴻獎金加碼可獲750萬！　比吳詩儀、李孟遠多
大法官談國情報告勸和解　「立院自刪條文、總統要履行承諾或義務
快訊／雨彈升級！10縣市豪大雨特報　防雷擊強風
網問李洋、陳詩媛若掉海先救誰？　女友爆王齊麟秘密

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

「台灣之心」工藝之都嘉年華8／23登場　展現工藝時尚新火花

實踐新竹好學目標！竹市府補助4校逾511萬元　改善校園環境

唯一滿分！竹市「全國同步查緝車手專案行動」評核第一名

台南消友會理事長許叙超　會同消防局慰問救護受傷消防員

池府王爺慈悲護眾生　斗六震天府萬佛法會盛大莊嚴

買台南虱目魚抽黃金　黃偉哲鼓勵消費者用行動支持漁民

英仙座流星雨上看100顆！　邀請天文迷來南瀛天文館實現追星夢

曾之婕服務處家有喜事　謝鴻斌再獲行政院長獎

花蓮洄瀾灣流水環境改善計畫　再獲復育保育類優質獎

台南交通局持續盤點檢討　重新調整停車格位尺寸

奪金失敗「3局都在笑」　王昶：保持良好的心態

男見「謎樣黑影」闖入愛車　驚恐後退...下秒野生熊探頭

女兒被食物噎住大哭！機警媽「哈姆立克法」搶救

奧運奪金！李洋圓滿二連霸　謝王齊麟：大寶貝我下課了

中國敗給麟洋首發聲 王昶3局都在笑原因｜20240805 ET午間新聞

台灣黃金男雙麟洋配二連霸　金門鄉親揮國旗嗨喊金牌

麟洋配奧運摘金締2連霸　高喊「就是大賽的兒子」

前車都煞了...三寶還沒減速　右切撞開2車一路衝網看傻

李洋衛冕金牌「吻別羽球場」　感謝球迷：最後一舞送你們

#麟洋配 奪金視訊北車球迷！ #王齊麟 爸爸現身喊：非常光榮

「台灣之心」工藝之都嘉年華8／23登場　展現工藝時尚新火花

實踐新竹好學目標！竹市府補助4校逾511萬元　改善校園環境

唯一滿分！竹市「全國同步查緝車手專案行動」評核第一名

台南消友會理事長許叙超　會同消防局慰問救護受傷消防員

池府王爺慈悲護眾生　斗六震天府萬佛法會盛大莊嚴

買台南虱目魚抽黃金　黃偉哲鼓勵消費者用行動支持漁民

英仙座流星雨上看100顆！　邀請天文迷來南瀛天文館實現追星夢

曾之婕服務處家有喜事　謝鴻斌再獲行政院長獎

花蓮洄瀾灣流水環境改善計畫　再獲復育保育類優質獎

台南交通局持續盤點檢討　重新調整停車格位尺寸

中信特攻外援補強第3彈　兼具彈跳、投射能力美國中鋒葛瑞飛入隊

跆拳道將登場！羅嘉翎穿台灣隊服現身　甜喊「別忘我還有比賽」

瘦子禁菸場所「吸菸全被拍」！　網轟最壞示範「經紀公司回應了」

快訊／阿里山午後大雨！台18線明隧道又坍方落石　雙向交通中斷

環球晶上半年EPS 14.04元　美、義擴產雙獲政府補助

大法官問不記名投票怎問責？黃國昌回看直播　吳崢：找不到就算了？

陸民航業先例！空服員換平底鞋上下班　湖南航空：為員工減「負」

快訊／北市砂石車輾斃腳踏車女騎士！駕駛3萬元交保

嫖娼3字男星答案揭曉！《慶餘年》太子說漏嘴…扯出《唐詭2》渣男

亞洲旅遊10大實惠城市曝！台北靠「便宜美食」登榜首：值得立刻出發

短裙妹排排站！警深夜查緝　出動超萌緝毒犬賣力狂聞

地方熱門新聞

一周開1家！馬祖奶茶慶5門市開幕　厚奶茶買1送1

男險匯款給「假外甥」　警方土銀阻詐

小1童被媽媽罵出走　邊走邊哭被警帶回

凱塔雜貨輪污染水域陳亭妃安排理賠對話

台南交通局重新調整停車格位尺寸

桃園環保局攜手3大宮廟　代辦社區鄰里中元普度

大園區公所表揚模範父親　很溫馨

張善政頒發　桃園捷運小小軌道推廣員証書

民間劇場重塑計畫桃園開場　推廣閩南文化

英仙座流星雨邀請天文迷來南瀛天文館實現追星夢

台南消友會理事長許叙超會同消防局慰問救護受傷消防員

富享建設捐百萬　支持桃園推動健康政策

父親節來永康中心「Chill」一下

台南市勞工局辦外國人管理法令課程

更多熱門

相關新聞

買台南虱目魚抽黃金黃偉哲鼓勵行動支持漁民

買台南虱目魚抽黃金黃偉哲鼓勵行動支持漁民

為推廣台南優質虱目魚，台南市政府6日在全聯安南宜居門市，舉辦實體通路宣傳記者會，台南市長黃偉哲、漁業署副署長陳建佑、立委陳亭妃皆蒞臨現場，攜手全聯福利中心及大潤發共同推廣台南在地優質虱目魚。

快訊／大雷雨狂轟7縣市　「國家警報響」暴雨連下2小時

快訊／大雷雨狂轟7縣市　「國家警報響」暴雨連下2小時

台南交通局重新調整停車格位尺寸

台南交通局重新調整停車格位尺寸

台南市勞工局辦外國人管理法令課程

台南市勞工局辦外國人管理法令課程

台灣美食展台南館最後一天黃偉哲化身台南美食最強推廣大使

台灣美食展台南館最後一天黃偉哲化身台南美食最強推廣大使

關鍵字：

台南消友會理事長許叙超消防員

讀者迴響

熱門新聞

全紅嬋半決賽前在「買烏龜盲盒」紓壓

銀行女員工請假竟是去巴黎參加奧運會　主管以為她開玩笑

151林彥君年收千萬涉逃稅　夫妻醜聞連爆回應了

陳詩媛隔空喊「可惡！我男友怎還不回來」

教練：隊內訓練唯一做得完的是王齊麟

睡夢中遭「紅衣女掐脖」　租客退租見7字嚇壞

驚悚瞬間曝光！貨櫃車駕駛下車尿尿挨撞　四肢骨折慘死

林郁婷昔「穿浴衣畫淡妝」青澀模樣

快訊／10縣市大雨特報　下到入夜

跟中國隊並列銅牌！張博恆被台網讚可愛

14歲弟初夜「約砲小姐姐」滴綠膿汁　媽陪就醫：是鄰居

辣妹泳將「爽玩迪士尼」　慘被趕出選手村

殺小女友潛逃！陳修將通緝「新大頭照」曝

認了「演藝圈超黑暗」！

李洋3年前就認了想結婚「無時無刻都在求婚」

更多

最夯影音

更多

奪金失敗「3局都在笑」　王昶：保持良好的心態

男見「謎樣黑影」闖入愛車　驚恐後退...下秒野生熊探頭

女兒被食物噎住大哭！機警媽「哈姆立克法」搶救

奧運奪金！李洋圓滿二連霸　謝王齊麟：大寶貝我下課了

中國敗給麟洋首發聲 王昶3局都在笑原因｜20240805 ET午間新聞

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

吃對料理幫你趕走疲憊

吃對料理幫你趕走疲憊

「文里補習班」開課啦！用「日式蛋沙拉三明治」吃出滿滿活力，夏天不打盹！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面