台南消友會理事長許叙超　會同消防局慰問救護受傷消防員

▲台南市消防之友會理事長許叙超，會同第七大隊石家源大隊長以及救護科、民力科科長，前往慰問執行救護勤務時，遭到攻擊的東門高級救護隊員許武邦。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市消防之友會理事長許叙超，會同第七大隊石家源大隊長以及救護科、民力科科長，前往慰問於7月27日執行救護勤務時，遭到攻擊的東門高級救護隊員許武邦。

7月27日，許武邦於東區莊敬路執行救護勤務時，遭一名酒醉的徐姓男子無端攻擊，導致許武邦眼鏡歪斜、鼻梁紅腫，以及左眼不適。幸虧一旁的員警立即將徐姓男子壓制，避免了更嚴重的傷害。事後，雙方被帶至派出所製作筆錄，許武邦指控徐姓男子涉及妨害公務及傷害罪嫌。

在慰問過程中，許理事長表示：「救護人員在第一線保護市民安全，無論是火災現場還是醫療救援，都是為了執行任務、搶救生命。受傷的許員在危險中依然堅守崗位，展現了消防人員的專業與無私精神。對於任何對消防人員的不當行為，我們絕不姑息，並會全力保護他們的權益。」許員表示感謝局方和消友會的關懷，他強調自己會繼續以專業的態度面對工作，盡力保障市民的生命安全。

第七大隊石家源大隊長表示，消防員不分日夜盡心執行任務，其人身安全是本局必須維護之工作，對於任何欺辱之行為都不予發生，也不容挑戰，一旦發生將盡力維護消防員之權益。同時局長李明峯亦感謝理事長對消防同仁的關懷，作為同仁最有力的後盾，時時提供所需的支援讓同仁執勤無後顧之憂。市長黃偉哲懇切的呼籲市民尊重與配合救護人員的工作，並強調將持續提升救護隊員的安全保障，確保他們能在安全的環境中履行職責。