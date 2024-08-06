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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

郭智輝稱「水費將調漲」　李彥秀轟：對人民落井下石

▲▼0716 國民黨召開,停止政治抹黑,兒少保護修法不漏接,記者會-李彥秀。（圖／記者黃克翔攝）

▲李彥秀。（圖／記者黃克翔攝）

記者崔至雲／台北報導

面對萬物皆漲，今年4月台電也才漲價，經濟部長郭智輝昨天又拋出台水正在研擬調整方案的訊息，引發民眾恐慌。國民黨立委李彥秀6日表示，台幣重貶通膨壓力加大，人民苦不堪言，現在調漲水價，根本就是對苦不堪言的人民落井下石，郭智輝要搞清楚，「你是經濟部長，不是股市名嘴」。

李彥秀提到，之前才因為核電議題發言被洗臉的郭智輝，昨天又語不驚人死不休，面對全球股市股災，台灣連續兩天股市創下歷史最大跌點，郭智輝不安撫投資人，說明台灣經濟整體發展穩健，居然落井下石，「要大家有準備，這是景氣循環的一部分」。

李彥秀說，上周國發會才剛剛公布，台灣6月景氣對策信號兩年半來第一次亮起代表熱絡的「紅燈」，台灣景氣好的不得了，郭智輝是活在外太空還是平行世界嗎？

針對郭智輝說「水價已經20年沒有調整，就像薪資20年沒有調漲，台水正在研擬調整方案」，李彥秀表示，水價不是不能調整，台灣水價也相對便宜，但是水價調整需要整體考量，電價才剛剛大幅調漲11%，房價、房租不斷創歷史新高，台幣重貶通膨壓力加大，人民苦不堪言，現在調漲水價，根本就是對苦不堪言的人民落井下石，還沒成形的水價調整亂放話，股災還加碼恐嚇人民，想到哪就說到哪，郭智輝要搞清楚，你是經濟部長，不是股市名嘴。
 

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