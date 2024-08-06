強震太魯閣晶英酒店百人受困　翻山助撤離南投翠峰所長獲表揚

▲受困天祥晶英酒店的民眾於0403震後陸續下山，並在前進指揮所登記檢查。（圖／資料照片，記者黃彥傑攝）

記者高堂堯／南投報導

4月3日花蓮發生規模7.2地震，時隔4個月仍令人餘悸猶存，太魯閣晶英酒店當時有148名遊客受困多日、孤立無援，南投仁愛警分局翠峰派出所所長張勝華接獲花蓮縣警局合歡派出所支援通報，隨即趕赴現場協助旅客撤離勤務，讓受困遊客全數安全撤離，張勝華也獲選為南投縣警局為民服務績優人員。

南投縣警局指出，日前遴選113年第2期（4至6月）受理民眾報案服務態度績優人員，翠峰所長兼巡佐張勝華、南投分局警員楊棠鈞因表現優異，雙雙獲選。

▲仁愛分局翠峰派出所巡佐兼所長張勝華。（圖／記者高堂堯翻攝）

縣警局回顧，4月3日花蓮強震造成房屋倒塌、道路中斷等情事，許多旅客受困花蓮，期間仍持續發生大大小小餘震、造成人心惶惶；合歡派出所於4月7日8時許通報同處合歡山的南投友所翠峰所支援，張勝華義不容辭派遣所有警力投入救災，駕駛巡邏車前往近28公里外的合歡派出所報到，共同前往花蓮晶英酒店，於現場協助指揮交通，並針對下山民眾核對入住名冊確保旅客安全，所幸登記入住148名遊客全數安全撤離。

▲太魯閣晶英酒店。（圖／晶華酒店集團提供）

南投警分局指出，永和派出所警員楊棠鈞則於4月14日下午5時許接獲民眾報案，稱其友人陳姓男子於Instagram限時動態PO文揚言自殺，且電話無法取得聯繫，擔心他有生命危險，遂向警方報案；楊棠鈞立即比對限時動態背景位置，經沿線搜尋，發現陳男於座車內昏迷不醒、疑似服用安眠藥輕生，除立即將其救出車外，並通知119救護車到場、將陳男送至南投醫院就醫，經及時搶救幸無生命危險；陳男家屬獲報到場，對員警積極協助挽救寶貴性命之舉深表感激。