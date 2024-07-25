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社會 社會焦點 保障人權

彰化濁水溪6村大撤離失敗！4423居民僅52人願收容　王惠美喊話了　

記者唐詠絮／彰化報導

強颱凱米挾帶強風豪雨襲台，今(25)日彰化大城鄉發生濁水溪暴漲、再加上私設土堤潰堤，縣府緊急做預防性撤離6村4423名居民到附近學校安置，並由國軍協助載送，但截至目前為止，僅有52人收容，鄉民大都抱持觀望態度，願意守住家園，縣長王惠美提醒居民，今晚還有滿潮，一定要注意，讓大家都平安度過颱風天。

▲▼強颱凱米破壞濁水溪河堤，彰化縣長王惠美前往勘災，擴大撤離當地居民。（圖／民眾提供，下同）

▲縣長王惠美提醒居民晚上還有滿潮。（圖／記者唐詠絮攝，下同）

▲▼強颱凱米破壞濁水溪土堤，彰化縣長王惠美前往勘災，擴大撤離當地居民。（圖／記者唐詠絮攝，下同）

▲強颱凱米破壞濁水溪土堤，彰化縣長王惠美前往勘災，擴大撤離當地居民。

縣長王惠美一早清早便前往大城鄉視察，並表示，大城出海口沿岸因颱風及年度大潮，水位很高，一早接獲通報後，現場真的已經快要跟堤面一樣高，現在，緊急通知危險區域協助撤離居民，以及沿岸村莊住戶。

▲▼彰化大城鄉國軍協助撤離居民。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲國軍涉水協助居民撤離。

有一名老阿伯說，西港村以前經歷過八七水災及賀伯颱風的威力都曾撤離，真的不能輕忽颱風威力，他一大早便前往濁水溪旁的農地巡視，發現一甲多的農田都已經遭淹沒，溪水也快溢出堤防，回到家時發現村長廣播撤離，立即主動開著小貨車載著老伴到西港國小避難。

▲▼彰化大城鄉國軍協助撤離居民。（圖／記者唐詠絮翻攝）

王惠美指出，願意配合預防性撤離的，就先行疏散安置到西港國小、大城國小等2處，一早也派駐相關物資，慈濟也進駐做相關的協助；至於不願意撤離的，今晚還有滿潮時，提醒在地居民，有高樓層的住戶，一定要到高樓躲避，或是先到其他地區的親戚家先住一下，讓大家都平安度過颱風天。

▲軍車進入大城國小待命。（圖／記者唐詠絮攝）

▲軍車進入大城國小待命。（圖／記者唐詠絮攝）

王惠美強調，溪口有一小區塊有破洞的部分，感謝經濟部水利署第四河川分署協助，在現場冒著大風雨正緊急調派挖土機及沙包來阻擋，且用擋水板阻隔，以防大潮造成溢堤，確保鄉親生命財產安全。

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