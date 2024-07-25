濁水溪土堤遭衝破...彰化6村緊急撤離4423人　堆沙包防漲潮

記者鄧木卿、唐詠絮／彰化報導

強颱凱米挾帶強風豪雨襲台，今（25）日中午一度傳出是濁水溪堤防潰堤，才導致溪水淹進周邊村莊，彰化縣政府緊急撤離4423名居民，後來水利署和大城鄉台西村長陳儀興都澄清，不是濁水溪堤防破大洞，而是民間自行修築的土堤不堪溪水沖蝕引起，第四河川分署趁著目前溪水稍有減退，正全力堆積沙包堵水，擔心到了晚上又會有一波大潮侵襲。

▲濁水溪土堤出現缺口，彰化縣長王惠美前往勘災，擴大撤離當地居民。（圖／記者唐詠絮攝，下同）

縣長王惠美得知濁水溪溪水暴漲，淹進周邊村莊，原本要求台西村、頂庄村約1400名居民撤離，後來發現情勢愈來愈嚴重，已擴大要求周邊6村4423人預防性撤離，安置在西港國小及大城鄉多功能活動中心避難。

濁水溪溪水暴漲，一度傳出是堤防潰堤，才會淹進民宅，後來發現雖是潰堤，但不是濁水溪堤防，而是農民自行修築供人車通行的土堤潰堤引起。

經濟部水利署澄清，第四河川分署負責濁水溪河川區域的河防安全，施設及管理兩岸堤防，以保護堤内民眾的生命財產安全。報導所指土堤是位於河川區域外，且位於彰化海堤外，為民眾自行施設的土堤。

此外，凱米颱風造成濁水溪水位高漲，西濱大橋河川水位9.66m（達一級警戒），已高於2009年莫拉克的水位9.49m，將持續關注水情，並與地方政府合作因應。