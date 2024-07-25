大片灰煙籠罩！野火狂燒義大利著名景點　逾千遊客急撤離逃命

▲義大利維耶斯特發生野火，導致逾千旅客被迫撤離。（圖／翻攝自X）

記者葉睿涵／編譯

義大利位於東南部的海濱小鎮維耶斯特（Vieste）發生野火，火勢迅速蔓延，嚴重威脅當地住宿和露營地，導致約1200名遊客被迫撤離。

據《鏡報》報導，這場大火席捲了維耶斯特的Baia dei Campi村，並迅速蔓延到聖菲利斯灣（San Felice Bay）附近的森林。現場影片顯示，火災爆發後，當地有大片濃煙直升天際，迫使當局出動直升機和灑水機滅火，連接馬蒂納塔（Mattinata）和維耶斯特的部分道路也因野火被關閉。

#Vieste (FG), #incendio boschivo a Baia San Felice, proseguono le operazioni di spegnimento dei fronti di fiamma: #vigilidelfuoco impegnati con squadre a terra, 3 #canadair e 2 elicotteri. Intervento in corso [#24luglio 18:00] pic.twitter.com/zJSSW4xW9S — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) July 24, 2024

在強風的助推下，火勢迅速擴散，造成消防人員不得不指示在當地度假的遊客迅速撤離該地。大部分遊客隨後被轉移到馬蒂納塔（Mattinata）一家飯店，其餘沒有交通工具的露營者則被安置在當地的體育中心。消防部門指出，滅火行動現在仍在持續，地面團隊和空中支援正在共同努力撲滅火勢。

當局在火災現場發現了部分物證，認為這場火災可能是惡意縱火所致，因此檢察官辦公室目前正展開調查，確認這起火災是否與人為縱火有關。據市長諾比萊蒂（Giuseppe Nobiletti）所述，當地過去一周曾發生過5次試圖縱火的案例，而市長現在也正在火災現場監督滅火狀況，情況暫時已受控制。