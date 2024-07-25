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社會 社會焦點 保障人權

古坑夫妻拒撤離「敲門、去電都不回應」　下場慘！最重罰25萬

▲雲林災情，縣長張麗善勘災。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲位於大湖口溪上游的台鐵橋樑較低，卡住許多漂流竹、木，造成水流不順積淹至水位上升，淹沒附近道路、村落。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

凱米颱風挾帶大量風雨強襲台灣，逢上大潮造成中南部多處淹水災情，雲林縣斗南鎮約200多戶淹水，警消協助撤離受困民眾。古坑鄉草嶺山區昨日傍晚土石流黃色警戒，縣長張麗善下達指示撤離古坑山區居民，但樟湖村有一對夫妻拒絕，鄉長林慧如表示將依違反災害防救法開罰。

張麗善今日上午主持凱米颱風災害應變中心第三次工作會議，古坑鄉長林慧如於會議中表示，古坑鄉樟湖村有一對夫妻昨夜拒絕撤離，勸導人員「敲門、去電都不回應」，而今早該夫妻雖同意撤離，但下山的道路已因坍方受阻，中午在警消協助下撤離下山，對於其妨害災害預防行為可能衍生救災成本，林慧如說，將依法開罰（依防災法，罰金5萬到25萬），獲縣長支持。

▲雲林災情，縣長張麗善勘災。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲古坑山區發生坍方、土石流。（圖／古坑鄉公所提供）

水利處長許宏博表示，雲林縣依據淹水感測器推估，截至今天中午雲林縣淹水面積約51.7公頃，其中以斗南鎮因央管河川大湖口溪水位暴漲，內水無法排出，造成近30公頃淹水面積最為嚴重。許宏博表示，雲林縣預估傍晚6時脫離暴風圈，晚上8時後降雨才會逐漸緩和。

斗南鎮長沈暉勛表示，目前5村落淹水較嚴重，受災戶約200戶，已強制撤離20戶逾30人，淹水原因除了山區雨勢猛烈之外，位於大湖口溪上游的台鐵橋樑較低，卡住許多漂流竹、木，造成水流不順積淹至水位上升，淹沒附近道路、村落，部分低窪地區淹水達90公分。

▲雲林災情，縣長張麗善勘災。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣長張麗善前往僑真里紅瓦窯勘災，並表示，古坑草嶺山區累計高達730毫米雨量，雨水排進五河局所管理的大湖口溪、石牛溪都集中在斗南鎮，感謝斗南鎮公所急速撤離較危險區域鄉親，希望雨量減少，否則欲急速降低水位恐怕很困難。

目前封閉橋樑共11座，四湖鄉海新橋、北港鎮後溝橋、元長鄉浮水橋、元長鄉崙仔大橋、斗南鎮善功橋、斗南鎮仁忠橋、斗南鎮仁德橋、斗南鎮行常橋、斗南鎮自治橋、土庫鎮聯美大橋、土庫鎮大橋、大埤鄉豐岡橋；封閉道路2路段，崙背鄉豐榮村154線6k+41.00~7k+200、9K+620~11K+650以及12k+400~13k+400等三處、大埤鄉至斗南雲96線10.5K-11.5K處。

▲雲林災情，縣長張麗善勘災。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林傳出多處淹水嚴重災情，縣長張麗善勘災。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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