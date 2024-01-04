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竹市警局自製「刑事一鴿」聯名防詐紅包袋　守護新年平安

▲獨具創意的「反詐騙紅包袋」。（圖／新竹市政府提供）

▲獨具創意的「反詐騙紅包袋」。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

農曆新年將至，為了提高大眾對於詐騙案件之警覺性，防範詐騙犯罪的發生，新竹市警察局第一分局特地自製了獨具創意的「反詐騙紅包袋」，並由「刑事小熊」帶著紅包袋造訪多個竹市知名景點，透過刑事小熊可愛形象，結合「刑事一鴿」創意插畫紅包袋，宣傳反詐騙觀念，為民眾增添節慶氛圍，也讓紅包袋不僅是祝福的象徵，更有效加深民眾防詐意識，在吉祥物的守護下免於受到詐騙的危害，警局更加碼舉辦臉書留言抽紅包袋活動，歡迎民眾上網參加。

第一分局長簡彥匡說明，警局特別於春節前，由同仁自行發想創意「反詐騙紅包袋」，不但印製精美，更特別設計了兩款生動、有趣的圖案，透過與「刑事一鴿」聯名防詐可愛插圖，加強宣導「小心防詐」及「165」反詐騙專線等重要觀念，不僅引人矚目，更蘊含反詐騙的寓意，讓民眾不論發紅包、領紅包的同時，也能收獲更多警惕和安全意識，增進反詐知能。

第一分局表示，詐騙手法推陳出新，讓人防不勝防，許多詐騙集團看準年節將至，民眾手上現金、紅包滿滿，便利用各種詐騙手法騙取民眾錢財，如透過臉書、Line等網站刊登產品廣告吸引買家，待被害人把錢匯入指定帳戶後，不是收到奇怪的商品，就是聯繫不上賣家，即「假網拍詐騙」；或者利用網路交友，以各種話術要求民眾匯款或是購買遊戲點數的「假交友詐騙」等各種手段詐騙民眾。若民眾遇到疑似詐騙的情形，務必記得撥打165反詐騙專線或110報案電話諮詢。

第一分局提醒，加碼舉辦的「抽獎活動」，民眾只要到「新竹市警察局」臉書粉絲專頁( https://www.facebook.com/hccp.gov/?locale=zh_TW )按讚，並在紅包貼文下方完成留言任務，即可獲得精心設計的「反詐騙紅包袋」抽獎資格，此活動將於即日起至1月8日截止，並於截止當天抽出20名得獎者，簡分局長再加碼30名，一共抽出50名得獎者，紅包1包5入，希望透過可愛的紅包，以輕鬆、愉快的方式，讓民眾在歡樂的春節氛圍中也能保持反詐警覺，共同守護自身與親友財產安全，度過一個平安順利、龍好運來的農曆新年。

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