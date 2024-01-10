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高虹安偕竹市警走入鄰里傾聽民意　深耕識詐、反詐觀念

▲高虹安偕竹市警走入鄰里，行動深耕識詐、反詐觀念。（圖／新竹市政府提供）

▲高虹安偕竹市警走入鄰里，行動深耕識詐、反詐觀念。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市長高虹安日前率市府團隊，於中埔市民活動中心舉行今年首場里鄰長座談會，並攜手竹市警察局第三分局於活動現場舉辦防詐及識詐宣導活動，將反詐觀念深耕市民心中。高虹安表示，近年來詐騙手法推陳出新，為讓市民朋友更加認識詐騙行為樣態並提高警覺性，竹市警局持續與市府各局處合作，結合各項活動，將反詐觀念融入在地生活，保障市民財產安全。

高虹安指出，竹市警察局去年起積極辦理多項反詐騙宣導，包含「防詐意識（義式）~非（啡）常重要」、「反詐好神~哪吒來阻詐」、「『藝』起反詐~『材』不會受騙」等活動，並推出「刑事一鴿反詐紅包袋」，以寓教於樂的趣味方式及可愛小物，提升全民反詐意識，廣受市民熱烈迴響。

警察局表示，竹市香山區在地居民年齡層較高，其中不乏有退休長輩期望藉由投資賺取利潤作為生活收入，而誤信網路｢假投資｣廣告，最常見的詐騙樣態是佯稱網紅、理財專家、大學教授等等知名人士，吸引長輩加入投資理財群組，並引導長輩匯款，達成詐欺取財目的。

竹市警局第三分局長林炎巨表示，近年來所轄各派出所受理詐欺案件中以假投資詐騙案件最多，財損亦是最高，動輒新台幣數十萬元起跳，受害人多數帳戶內皆存有大筆現金，以臨櫃提匯款或面交方式遭詐騙，呼籲民眾切勿聽信任何不明之網路廣告或訊息，若有任何疑問都可以前往鄰近派出所或撥打警政署165反詐騙專線詢問，警方皆會給予協助，同時也會全力偵辦，積極查緝詐欺集團。

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