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巴黎文化奧運倒數！妮妃雅將現身演出　台灣館邀世界選手共享勝利

▲「變裝皇后」妮妃雅（Nymphia Wind）回台首次公開演出。（圖／記者蕭采薇攝）

▲巴黎文化奧運倒數，「變裝皇后」妮妃雅即將登台演出，同一晚台灣館也邀請世界各國選手共享勝利。（資料照／記者蕭采薇攝）

記者林育綾／綜合報導

2024巴黎奧運邁入倒數階段，也代表賽事將進入最高潮，同時文化奧運也將在8月10日閉幕。為了呼應台灣館「Win Together」的精神，文化部宣布將於9日的倒數第2晚，邀請全世界的選手一起到台灣館共享勝利，變裝皇后妮妃雅即將登台演出，還有DJ林貓王、TAI身體劇場、DJ妖嬌、小事製作、瘋家等音樂表演。

▲▼巴黎文化奧運進入倒數階段。（圖／文化部）

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▲巴黎文化奧運進入倒數階段，9日迎來倒數第2晚。（圖／文化部提供）

巴黎文化奧運台灣館將在9日迎來倒數第2晚，文化部宣布舉辦「WinTogether Glory Night」，呼應巴黎奧運多元、共融的價值，還有台灣館「Win Together」精神口號，為了致敬全世界所有奧運選手「所有站上奧運舞台的選手都是勝利者」，當天特別邀請世界選手在下午5點到11點，只要憑著官方選手證，就能快速通關，享受特別加場的節目，並與大家一起共享最夯的珍奶冰棒、台灣經典飲料。

▲▼巴黎文化奧運進入倒數階段。（圖／文化部）

▲巴黎文化奧運進入倒數階段，5日的台灣館演出中，「混種亞人」開場先帶動全場高喊「Win Together」炒熱氣氛。（圖／文化部提供）

接連兩天奧運選手奪牌的喜訊，「亞洲貓王」唐嘉鴻也在昨（5）日文化奧運開場前獲得體操單槓銅牌，除了全場的「彩蛋」依舊，擔任開場演出的「混種亞人」也先帶動全場高喊「Win Together」炒熱氣氛。壓軸的「跑跑機器人」在演出一開始也先高喊「台灣NO.1」，引起台下熱情回應。

▲▼巴黎文化奧運進入倒數階段。（圖／文化部）

▲「台北木偶劇團」此次演出特別減少語言的部分，運用更多操偶動作，讓外國觀眾也能輕鬆了解劇情意涵。（圖／文化部提供）

從文化奧運開幕後，不時有觀眾敲碗問「這次演出有布袋戲嗎？」而台北木偶劇團昨天登場，為了突破語言及時間的限制，劇團特別減少語言的部分，運用更多的操偶動作，融合台灣北管特色音樂、廟會文化等，讓觀眾更專注於劇情的發展。

偶師吳聲杰說，相較於過去受邀到國外演出，這次文化奧運是「台灣自己的主場」，所以整場表演除了劇名是「福爾摩沙台灣」，口白中不時喊出的台灣，連劇情都描繪出西邊「惡龍」想併吞隔著海峽的東邊美麗島嶼，島民極力抵抗惡龍入侵的故事。

▲▼巴黎文化奧運進入倒數階段。（圖／文化部）

▲「台北木偶劇團」偶師以精湛的技藝，賦予戲偶靈魂，生動地活靈活現。（圖／文化部提供）

壓軸為首次登台的「跑跑機器人」，是由電吉他、鋼琴、模組合成器與打擊等組成的實驗性當代獨立樂團，開場就自豪介紹「我們是高雄人，水啦！」在演出中特別融入高雄的文化地景，希望讓世界看見故鄉高雄的美。

▲▼巴黎文化奧運進入倒數階段。（圖／文化部）

▲「跑跑機器人」演出中特別融入高雄文化地景，希望讓世界看見故鄉高雄的美。（圖／文化部提供）

在磅礴震撼的節奏裡，畫面伴隨的船舶、工業及新興高樓，讓大家看見港都近年躍升國際頂尖都會城市的企圖。溫和悠緩的音樂聲搭配台灣獨有的騎樓黑白切，以及摩托車川流來去的常民生活，則溫柔的敘述著工業城市也仍保有單純的生活面向。

▲▼巴黎文化奧運進入倒數階段。（圖／文化部）

▲「跑跑機器人」磅礴震撼的節奏裡，大螢幕畫面伴隨船舶、工業及新興高樓，讓大家看見港都近年躍升國際頂尖都會城市的企圖。（圖／文化部提供）

文化部表示，文化奧運倒數5天，精彩節目持續進行，邀請台灣民眾可至「台灣文化前進巴黎奧運」官網及文化部粉絲專頁，共同關注巴黎奧運選手、文化奧運團隊的精彩表現。

「台灣文化前進巴黎奧運」官網：https://cotpe.tw/tw

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